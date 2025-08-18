入境處拘6菲傭其中兩人涉網上自學　假日秘撈無牌牙醫收費$150起

香港入境處拘捕6名菲律賓籍外傭，懷疑在深水埗一個唐樓單位提供無牌牙科服務，涉嫌違反逗留條件及未經註冊從事執業牙醫。經調查，該6名外傭每逢假日會利用該單位為同鄉提供洗牙、箍牙及假牙製作等服務，每次收費約150至500港元。該批外傭均未受過正規牙科訓練，其中兩人網上自學擔任「無牌牙醫」，其餘4人為助手。拘捕行動當日另有13名菲律賓籍人士相信是顧客。入境處強調，無牌牙醫服務存在極大衛生及感染風險，提醒僱主及外傭切勿以身試法。



入境處昨（17日）在深水埗一個唐樓單位拘捕6名涉案的菲律賓籍外傭，檢獲相關證物。（入境處提供圖片）

入境處打擊非法勞工，上週五（15日）起一連3日搜查超過130個目標地點，拘捕30人，其中接獲舉報發現有外傭每逢假日在深水埗唐樓單位提供無牌牙醫服務，包括洗牙、箍牙、假牙製作等。經部署後，入境處於昨日（17日）採取行動，搗破該黑市診所，共拘捕6名年齡介乎34至60歲的菲律賓籍外傭，並在現場檢獲牙科手術相關工具。其中兩人擔任「無牌牙醫」、另外4人擔任助手。他們涉嫌「違反逗留條件」及「未經註冊為牙醫的人以牙醫身份執業」，正被扣留調查。

總入境事務主任（外傭專責調查）戴冠豪講述案情指，涉案6人並無在香港或者其他地方接受任何正式牙科訓練，亦無持有任何牙醫的專業資格，案發當日現場另有13名菲律賓藉人士光顧上址，6人每逢星期日使用該唐樓單位，為外傭同鄉提供牙科服務，包括洗牙、箍牙、假牙製作等。

根據調查，2名「牙醫」透過網上影片自學整牙，其中1名助手聲稱在菲律賓曾擔任牙醫助理。同鄉的客人均經外傭圈中的朋友轉介，以口耳相傳的方式推廣，每次收費大約港幣150至500港元不等。他們合約僱主對其外傭從事無牌牙醫並不知情，調查仍在進行中，不排除會有更多相關人士被捕。被捕人士除涉嫌違反逗留條件，亦涉嫌干犯「未經註冊為牙醫的人以牙醫身份執業」，將會轉介相關部門跟進。

（翁鈺輝攝）

戴冠豪提到，涉案外傭並無專業資格及接受任何正規訓練，現場環境衛生狀況亦頗為惡劣，房間內只有梳化、蒸餾水、紙巾、毛巾、香薰、洗手盆及簡陋的手術用具。期間6人只身穿普通衣物，無證據顯示衣物、醫療用品及工具經過任何消毒，醫療廢物亦隨便棄置，存在極大病毒感染風險。戴冠豪奉勸市民大眾，包括外傭，切勿貪平而光顧這類「無衛生、無注冊、無牌照」的 「三無」黑市牙醫同診所。

案件為入境處連串反非法勞工行動的一部份。上週五（15日）入境處一連3日搜查超過130個目標地點，拘捕30人，當中20人為非法勞工，10人為涉嫌僱用非法勞工的僱主。入境處將會繼續不遺餘力，嚴厲打擊各行業既黑工，及聘用非法黑工的僱主及代理人，同時密切注視相關罪行的趨勢，採取執法行動。