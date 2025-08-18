涉煽惑他人發布已審結非禮案中一名女士資料　30歲男罪成判囚兩月

一名男子涉嫌在網上討論區發布帖文，煽惑他人發布一宗已審結的「非禮」案件中，一名女士的個人資料。該名男子被捕後遭起訴，被裁定「煽惑他人未獲資料當事人同意下披露個人資料」罪成，今日（18日）在在東區裁判法院被判處監禁兩個月。



案發在2024年5月，警方網絡安全及科技罪案調查科人員發現，有人在一個網上討論區發布帖文，討論一宗當時已審結的「非禮」案件，帖文部分內容煽惑他人將案中一名女士的個人資料在網上發布。警方經深入調查後，於今年3月拘捕該名男子。經徵詢法律意見後，警方以「煽惑他人未獲資料當事人同意下披露個人資料」起訴被捕人。

現年30歲的姓陳被捕男子，早前被裁定一項「煽惑他人未獲資料當事人同意下披露個人資料」 罪罪名成立，今日在東區裁判法院被判處監禁兩個月。

警方指出，現行香港法例保障易受傷害證人的權益及身份，避免其身份被泄露，警方會繼續聯同相關部門，維護現時保障易受傷害證人的制度；並重申互聯網世界不是無法可依的虛擬世界，根據香港現行法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。若有人嘗試藉着網絡世界作出違法行為，警方必定會嚴正執法，以維護香港的公共安全及秩序。