兩婦內地攜逾$4.5萬私煙及生肉抵港　被捕分別判監　一人另罰$500

兩名女子分別在內地帶同私煙和生肉入境香港，遭海關拘捕，因管有未完稅香煙及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，分別判囚一個月及3個月，其中一人另被罰款500元。



海關先於上周五（15日），在香園圍管制站截查一名59歲抵港女旅客，在其行李內檢獲3,181支未完稅香煙，市值約14,300元，應課稅值約10,500元。她隨即被捕，上周六（16日）在粉嶺裁判法院被判入獄一個月。



一名59歲女子攜帶3,181支私煙抵港，遭海關拘捕，被法院裁定罪成，判監一個月。（海關提供）

上周六，海關亦在深圳灣管制站截查一名49歲抵港女旅客，在其行李內檢獲5,981支未完稅香煙，以及約12公斤生肉，市值共約31,300元，應課稅值共約19,800元。關員將她拘捕，她今日（18日）在屯門裁判法院被判監3個月及罰款500元。

一名59歲女子攜帶5,981支私煙及約12公斤生肉抵港，遭海關拘捕，被法院裁定罪成，判監3個月及罰款500元。（海關提供）

海關表示歡迎判刑，認為監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

此外，根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章），凡任何人攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境而沒有原產地發證實體簽發的衞生證明書及／或沒有食物環境衞生署的事先書面批准，均屬違法。違例者一經定罪，可被罰款5萬元及監禁6個月。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。