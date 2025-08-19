警西九龍交通部暑假推動公眾教育　冀提升各階層道路安全意識

警方西九龍交通部趁暑假，積極推動道路安全公眾教育，特別關注兒童、長者及非華裔人士，讓道路安全訊息在社區扎根。



警方西九龍交通部趁暑假推動道路安全公眾教育，特別關注兒童、長者及非華裔人士，讓道路安全訊息在社區扎根。（警方提供）

警方指，其中一項活動是聯同「香港交通安全隊西九龍總區」，以及深水埗和旺角「少年警訊」的學生隊員，於西九龍多個交通意外多發地點進行宣傳教育，向市民派發單張及紀念品，主動向市民講解道路安全要點，以培養他們的公共服務精神。

此外，西九龍交通部亦專為家庭傭工設計道路安全橫額，內容包括照顧小孩時常見的道路安全風險，例如提醒橫過馬路時切勿使用手機、不要讓年幼兒童在馬路上使用滑板車等訊息，以減低意外風險。橫額內容包括印尼語及烏都語翻譯，並懸掛於多個外傭假日聚集地點，以提升訊息覆蓋率，將道路安全訊息滲透至社區每一個角落。

西九龍交通部更走訪區內多個社區客廳、社區康健中心及宗教場所，與基層市民、長者、新來港家庭及多元文化社群互動，進行道路安全講座及遊戲活動，推廣「道路規則要遵守 生命活得更長久」的信息，進一步深化社區的交通安全意識。