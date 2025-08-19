高德黑工司機｜警檢9涉案車再拘47歲本地男　同案共8人被捕

市民透過「高德打車」應用程式召喚車輛，發現司機操普通話，懷疑有內地人士來港駕車賺錢做「黑工」。警方一周內破獲兩個涉及網約車平台「高德打車」的黑工司機集團，其中一個犯罪集團以同一地址登記了18部同款同型號混能車，與司機五五分帳。經進一步調查，警方星期日（8月17日）在沙頭角區拘捕多一名47歲姓羅本地男子，涉嫌「串謀詐騙」，他現正被扣留調查。另外，人員亦於同日於新界區檢獲9輛私家車，懷疑與該犯罪集團有關。



案件至今共拘捕8人，包括3名本地男子、2名內地男子、2名本地女子及1名內地女子，年齡介乎40至65歲。該名47歲被捕男子現正被扣留調查，其中2名內地男司機早前已被落案起訴相關罪名，案件已進入司法程序；其餘5名被捕人已獲准保釋候查。



人員於新界區檢獲9輛私家車，懷疑與該犯罪集團有關，圖為其中一輛檢獲的私家車。(警方提供)

警方發現兩宗發生在大埔及九龍西的「黑工司機」案件涉及同一犯罪集團，集團招攬內地司機以旅客身份來港，為其在港登記駕駛執照後，提供私家車及網約車平台帳戶供他營運，集團與司機五五分帳。新界北總區刑事總部重案組早前拘捕2名內地司機，以及3名相信為集團成員的本地男女，有成員以同一地址登記了18部同款同型號混能車，猶如「車隊」。

警方指集團分工仔細，案中有成員負責車輛登記，名下同一九龍地址登記18部同款同型號混能私家車，猶如「車隊」；亦有成員充當平台戶口登記人，將名下轉數快、銀行戶口、電話號碼登記作帳號，當中亦發現部分帳號以偽造香港身份證登記。（警方提供）

警方強調，串謀詐騙及洗黑錢為非常嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年，而洗黑錢最高罰款為港幣500萬元。

有網民早前揭發高德網約車司機不諳廣東話 親口承認無身份證

