佐敦95歲輪椅婦捱貨車撞　司機涉停牌駕駛　街坊施援：幫手𢭃阿婆

佐敦發生車禍。今日（19日）下午3時35分，一輛貨車沿上海街往佐敦道方向行駛，途至近南京街時意外撞倒一名坐電動輪椅過路老婦。意外中，姓鄭（95歲）老婦頭、手擦傷，清醒由救護車送往廣華醫院治理。警方經調查後，以涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」及「停牌期間駕駛」拘捕姓黃（34歲）男司機。現場消息指，黃男已是第三次被停牌，今次被停牌一年，現時已停牌約兩個月。案件交由西九龍總區交通意外調查隊第三隊跟進。



有店舖閉路電視片拍得事發一刻，可見該名坐輪椅老婦由右至左過路，途中被一輛貨車撞倒，途人見狀紛紛高呼：「喂、喂、喂！」，有熱心市民亦上前施援，意外後多人駐足圍觀。另一段讀者提供影片可見，受傷老婦躺臥馬路中間，涉事穿黑衫司機則在旁打電話。



附近報檔負責人鄧小姐表示，當時聽到異響，隨即有很多人大叫；其後又聽到有人叫「快啲報警呀，快啲報警呀！」但她等候約一、兩分鐘仍不覺有人報警，她便幫忙報警，當時見到婆婆已倒臥地上；之後又見到涉事司機在現場查看婆婆狀況。報案電話的接線人員亦在教導她如何幫忙傷者，亦有熱心途人幫忙，「幫手𢭃住阿婆、摸下佢個額頭、唔好攞嘢墊佢呀，跟住又搵人用手晾住佢條頸。」不久後已有救護員趕到。

鄧小姐續稱在此處擺檔已20多年，以往曾亦見過不少交通意外發生，「大大小小（交通意外）都有，見過好多次，試過一次又係呢個位撞死咗個阿伯」，認為此處屬交通黑點，盼當局「要處理下」。

