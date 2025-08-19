海關機場拘兩名曼谷抵港男旅客　搜行李共檢$440萬大麻花及私煙等

海關昨日（18日）在香港國際機場偵破兩宗行李販毒案，共檢獲約22公斤、估計市值約440萬元的懷疑大麻花、一件懷疑另類吸煙產品，以及79支未完稅香煙。行動中，關員拘捕兩名曼谷抵港男旅客。



海關在曼谷抵港21歲男子的行李，檢獲約12公斤懷疑大麻花和一件懷疑另類吸煙產品。（海關提供）

首案涉及一名21歲男旅客，他昨日從泰國曼谷飛抵本港，關員清關時，在其寄艙行李發現約12公斤懷疑大麻花，並在其手提行李內檢獲一件懷疑另類吸煙產品。

第二宗案件的50歲男旅客，同樣於昨日從曼谷飛抵本港，關員在其寄艙行李檢獲約10公斤、藏於真空膠袋的懷疑大麻花，其手提行李中亦檢獲79支未完稅香煙。兩名涉案男子被捕，海關指案件仍在調查中。

海關在曼谷抵港50歲男子的行李，檢獲約1公斤懷疑大麻花和79支私煙。（海關提供）

海關表示，會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

海關提醒，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《進出口條例》，進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人士非法入口、管有、售賣或購買應課稅品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。