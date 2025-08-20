石澳二級火．有片｜兩男女手燒傷　1貓被困單位　消防開喉灌救

石澳發生二級火警。今日（20日）下午1時02分，警方接獲市民報案，指石澳石澳村路一個鐵皮屋起火，消防員到場開一條喉及出動一隊煙帽隊灌救。火警中，一名男左右前臂燒傷，一名女子前臂燒傷，另有一隻貓被困在單位內，消防正設法救援。



《香港01》收到讀者提供的片段，可見當時石澳村路一個單位二樓火光熊熊，有火舌冒出，濃煙滾滾從窗戶湧出，席捲半空。現場有大量市民圍觀，有兩名男子用水喉向上射水，但由於水力太小，無助抑制火勢。其後消防員趕到現場開喉灌救，向單位射水不久，單位火舌全消，轉冒白煙。拍片者：「消防員一嚟就掂。」

消防員升起雲梯射水灌救。（羅敏妍攝）

有份開喉射水的鄰店東主梁先生憶述，火警發生時濃煙密布，村民迅速疏散，「啲人走哂出嚟」，他見狀亦立即用水喉自救，防止火勢蔓延，「我喺隔離，我用水保護我自己，我唔識救佢，驚佢燒過嚟，有水喉咪射咗自己先囉，等消防自己（救），咁大火你點救啊？得枝爛鬼水喉，救佢？」。

他指，起火單位是二樓一間泰式燒烤店，該店主要做外賣，沒設堂食，當時該店廚房正在準備食物，據他所知，該店使用石油氣煮食，已營運逾十年。

另一名石澳村民李先生則指，以往村內亦曾發生小火警，「今次好似大陣仗咁多」，並指現場有多輛消防車，「我都覺得緊張，當時好多黑煙，唔知裡面有冇人、有冇人受傷，都擔心㗎」。

一男一女手部燒傷 清醒被送入急症室

讀者提供圖片



兩名男子用水喉向上射水，但由於水量太少，無助抑制火勢。（讀者提供片段）

