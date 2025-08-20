元朗男司機遭惡煞襲擊搶車　警憑GPS於17公里外粉嶺截獲拘一男

元朗發生搶車案。今晚（20日）7時51分，警方接獲一名65歲姓岳男子報案，指其32歲兒子駕駛一輛黑色七人車，至十八鄉朗河路近上攸田村時，座駕疑被數名惡煞襲擊，對方更登上並駕走其座駕，期間撞倒岳子。



其後，岳氏父子憑遺留在車上的電話GPS訊號，得悉七人車往上水方向逃走。警方調查後，於距離案發地點約17公里的粉嶺置福圍禎祥園對開，衝鋒隊截獲涉事私家車，當場拘捕一名男子。被車撞到的岳子腳部受輕傷，清醒被送到博愛醫院治理。涉事私家車車頭損毀。



警方調查後，於距離案發地點約17公里的粉嶺置福圍禎祥園對開，截獲涉事私家車。(林振華攝）

據了解，32歲姓岳男車主，事發時駕駛其豐田七人車元朗一個「爛地」停車場, 接載父親放工，其父親當時將泥頭車停泊上址停車場。突然，有兩架車上前截停七人車，同時跳出3人，落車用棍敲打七人車。岳氏父子見狀驚恐落車逃走，當中一名惡煞見狀，立即跳上岳的七人車將其駕走逃去；而另外兩名惡漢則分別返回自己私家車離去。

由於岳子的電話仍留在七人車上，岳父用其電話報案；同時以電話進行定位。警方新界北衝鋒隊人員接報報案後，尾隨涉案七人車，追捕期間更曾衝燈，最終七人車逃至百和路近置福圍，警方成功拘捕涉嫌搶車男子。據悉，涉事七人車逃走期間左車胎爆裂，該車在爆胎的情況下仍行駛數公里。

《香港01》獲得讀者提供片段顯示，涉案黑色七人私家車在粉嶺禎祥園對開被截獲。一名男子被鎖上手銬，警員在場搜車。該讀者表示，起初見到一輛警車追着七人車，之後再有兩輛警車趕至增援，當時七人車前輪已損毀「爆咗」，但仍繼續逃走；後來再有多輛警車趕到，現場一度有多達7輛警車。

涉案男子將汽車駛入堀頭路，期間撞到鐵欄，致車頭損毀。初步消息指，被捕男子通過酒精呼氣測試及快速口腔液測試。警員正調查其犯案動機。