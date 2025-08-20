入境處續嚴打黑工拘37人　越南男用假身份證見工　入職點心店洗碗

入境處繼續在全港多區嚴打黑工。處方指，由昨日（19日）下午至今日（20日）下午，入境處調查人員展開多個反非法勞工行動，包括聯同勞工處和警務處的聯合行動，合共搜查超過50個目標地點，包括各式食肆及住宅單位。行動中合共37人被捕，包括34名懷疑非法勞工，及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。



被捕的34名懷疑非法勞工為12男22女（25歲至65歲），包括25名為內地居民、一名菲律賓籍外籍家庭傭工、5名印尼籍逾期逗留者、兩名越南籍擔保書持有人及一名越南籍逾期逗留者。行動中，入境處在大埔區一間點心專門店，拘捕了一名涉嫌從事洗碗工作的越南籍男子，他同時在港逾期逗留及行使偽造香港身份證見工被捕。點心店的香港居民負責人亦同時被捕。

涉嫌聘用非法勞工而被捕的僱主為3名香港女子（27至52歲），同為食肆負責人。處方表示，會嚴肅調查涉嫌聘用上述非法勞工的僱主，不排除有更多人被捕。

行動中，人員拘捕34名懷疑非法勞工，及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主，合共37人落網。（入境處提供）

行動中，人員拘捕34名懷疑非法勞工，及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主，合共37人落網。（入境處提供）

行動中，人員拘捕34名懷疑非法勞工，及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主，合共37人落網。（入境處提供）

入境處發言人提醒，僱主在聘請員工時，除了要查閱僱員的身份證外，亦負有明確的責任向僱員作出查詢，而僱員提供的任何答案不會令人對僱用有關僱員的合法性產生合理懷疑。所有僱主切勿以身試法，僱用非法勞工，處方會繼續嚴正執法，打擊有關罪行。