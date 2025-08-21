海關半年破84宗大私煙案檢$12.5億貨　較去年同期飆4倍研修例加刑

香港海關今日（21日）交代打擊跨境走私香煙的行動成果，透過與不同國家情報互換，今年上半年已破獲84宗大型走私香煙案件，檢獲約2.78億支私煙，市值12.5億元，應課稅值約9.2億元，比去年同期上升近4倍。



當中，香港海關更與內地海關緝私局，展開聯合雷達監控行動，截獲4艘走私漁船，檢4,900萬支私煙。另外，香港海關亦與新加坡海關進行聯合行動，偵破多宗利用海運貨櫃走私香煙的案件，在33隻貨櫃內檢獲了1億零7百萬支私煙。部分案件亦涉及航空旅客行李走私及空運包裹。



海關目前正配合相關政策局，透過修訂提高私煙罪行的罰則，有關草案已刊憲，9月於立法會恢復二讀。



海關今年上半年已破獲84宗大型走私香煙案件，檢獲約2.78億支私煙，市值12.5億元， 應課稅值約9.2億元。（林振華攝）

與不同地區情報互換 上半年檢2.78億支私煙 比去年同期升4倍

海關表示，香港作為亞太區內重要的物流樞紐，私煙集團不時會利用香港物流的便利，採取迂迴的走私路線，經香港走私香煙到附近地區。香港海關與澳洲邊防局自去年11月，率先牽頭合辦亞太區打擊私煙執法會議，以鞏固區內打擊反私煙的合作及提升執法能力。會議匯聚超過40位、來自18個世界海關組織亞太區成員的代表和專家，參與就打擊跨境走私煙草產品作交流和經驗分享，推動情報資訊互換。

香港海關與澳洲邊防局自去年11月，率先牽頭合辦亞太區打擊私煙執法會議。（林振華攝）

會議後，海關因應走私形勢調整執法策略，在源頭堵截取得豐盛的成果。 在執法數字上，今年1至6月， 海關共破獲84宗大型走私入口的香煙案件，檢獲私煙約2.78億支，市值12.5億元，應課稅值約9.2億元，成功阻截大量私煙流入本地市場。 檢獲私煙的數量較2024年的同期上升近4倍。海關估計，部分檢獲的私煙會經由香港，再轉運到其他高煙稅的地區。

香港海關稅收罪案調查科高級監督楊郁文指，從執法數字可顯示香港海關在源頭打擊的執法策略持續奏效，成功檢獲大量走私香煙，有效打擊私煙集團的收入來源，亦構成阻嚇作用。

兩地海關聯手 從4艘漁船上檢4,900萬支私煙

今年上半年，香港海關積極提供情報，協助內地及其他海關組織，破獲了23宗跨境走私案件，於不同的區域共檢獲一共1.9億支走私香煙及接近一噸的製成煙草。另一方面，香港海關透過情報互換，亦在本地破獲一連串的走私香煙案件。其中今年初，香港海關與內地海關緝私局，展開了針對海上私煙集團的聯合雷達監控行動，成功破獲多宗利用漁船的海上大型走私案件。

在4艘漁船上，海關一共檢獲共約4,900萬支的私煙。海關留意到，走私分子放棄使用傳統的貨船或快艇，轉用了較為不起眼的漁船進行走私活動，藉透過海上其他漁船作為掩飾。加上，一艘漁船的承載量與一隻40呎貨櫃相若，可載1,000萬支私煙。

而走私的漁船上，不法分子會放置一些捕魚工具，意圖偽裝成普通的漁船作掩飾，私煙亦會收藏在漁船較隱蔽的位置或船艙底下，大大增加了海關人員緝獲私煙難度 。香港海關稅收罪案調查科署理監督林澤麟指，漁船走私案中被告在今年6月，被法院判監14個月，涉案漁船亦都被法庭充公。判刑充分反映走私香煙的案件的嚴重性。

貨櫃報稱載有油漆、護膚品等雜貨，寄貨人和收貨人均為真實存在的公司，集團企圖瞞天過海。（林振華攝）

香港海關與新加坡聯手 5個月截33貨櫃 檢1億零7百萬支私煙

另外，今年3至7月，香港海關與新加坡海關進行聯合行動，多次透過情報互換，先後偵破多宗利用海運貨櫃走私香煙的案件。人員從33隻由新加坡到港的貨櫃內，檢獲了1億零7百萬支私煙 ，成功打擊了一個跨國的走私香煙集團。

行動中，港口及海域科人員透過風險評估及大數據分析，鎖定了多隻來自新加坡的海運貨櫃。有關貨櫃報稱載有油漆、護膚品、廁所用品、床上用品、傢俱等雜貨。而涉案貨櫃報關資料表面正常，寄貨人及收貨人均為真實存在的公司，貨物種類亦與業務相關。但實質上是私煙集團刻意利用合法的貿易公司，與物流公司進行報關，企圖誤導海關，增加揀選抽驗的難度。

港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官陳夢迪指，行動早期，私煙集團每次都會走私大量的私煙，數量由400萬支至600萬支不等。及後，在香港海關大力打擊之下，不法分子開始改變策略，開始採用「螞蟻搬家」方法，將少量的私煙混雜在拼裝貨櫃內，數量由60萬支至100萬支不等。

不法分子將私煙放在貨櫃的深處，或在貨櫃門口位置，放置一些真實貨物掩飾，不惜成本及時間，以減低被查獲的風險。而前線海關人員憑專業判斷，果斷扣留有關貨櫃，以X光進行深入檢查，匿藏私煙仍然無所遁形。

「截源」行動中，香港海關與新加坡聯手偵破海運貨櫃走私香煙案件，檢獲了1億7百萬支私煙。 （林振華攝）

跨國私煙集團運作嚴密 利用48間物流及船公司 全程不用露面

前線海關檢獲相關私煙後，案件交由稅收罪案調查科跟進。經調查發現，涉案跨國私煙集團運作模式十分嚴密。 集團先將私煙從多個東南亞國家，包括印度、越南、印尼、菲律賓等地，經新加坡走私入香港。其後，集團利用不同的渠道和通訊軟體，遙距聯絡新加坡的物流公司，再由新加坡物流公司和本地物流公司聯絡，透過本地物流公司安排貨櫃的運輸、拆卸及裝存事宜。

最終，由新加坡物流公司聯絡最終的收貨人到貨倉提貨。而整個過程中，都無需親自現身處理。走私分子大費周章，利用多達16間新加坡物流公司，12間不同的船公司及20間本地物流公司，將私煙偷運到香港，並存放在本地11個不同的物流場作掩飾， 更報稱一些不相關的公司作為貨物收貨人，企圖瞞天過海。

行動中，所檢獲的香煙牌子接近有20種，部分私煙牌子在本地並不常見。海關不排除私煙集團會將部分私煙，轉運到其他煙草稅較高的地區圖利。海關仍調查私煙貨櫃的來源，並會尋求新加坡海關當局的協助，不排除稍後有更多人被捕。

海關人員今年上半年，在機場共破獲44宗旅客走私香煙案件，拘捕了48名旅客。（林振華攝）

上半年破44宗旅客走私香煙案件 截空運包裹進行11次監控遞送

另外，海關於今年年初成功搗破了一個利用酒店房間，用作收集、分銷私煙的儲存倉，成功瓦解一個跨境的空運走私香煙犯罪集團。而今年上半年，海關在香港國際機場，共破獲44宗旅客走私香煙案件，拘捕了48名旅客，檢獲共約140萬支懷疑私煙，檢獲私煙數量由5,000支至12萬支不等。在當中已裁決案件中，有旅客最高被判監8個月。

至於針對有私煙集團利用空運郵包走私，海關機場課人員根據風險評估原則，加強截查空運進口的可疑郵包，在多個由主要日本及韓國寄出的空運郵包中，檢獲約1,300萬支私煙 。海關稅收罪案調查科人員接手後，一共展開了11次監控遞送行動，成功拘捕了7名收貨人。

海關上半年進行多次監控遞送行動。（林振華攝）

海關強調，市民在網上訂購私煙，再用郵包寄送，不能逃避刑責，只要海關有理由相信為未完稅香煙，一定會果斷採取執法行動。一經定罪，將留有案底。海關提醒市民，要提高警覺，切勿隨便代他人接收郵包及貨物，以免誤墮法網。

海關會繼續與內地及其他執法機構保持緊密聯繫和加強情報交流，嚴厲打擊跨境私煙活動。海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

香港海關稅收罪案調查科署理監督林澤麟（左）、高級監督楊郁文（中）及港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官陳夢迪（右）交代案件。（林振華攝）

將修例加重刑罰 草案已刊憲 9月立法會恢復二讀

海關指，正配合相關政策局，透過修訂現有法例，提高私煙罪行的罰則。當中包括提高《應課稅品條例》下管有、處理或買賣未完稅香煙的最高罰則，由目前罰款港幣100萬元及監禁兩年，提高至罰款港幣200萬元及監禁7年。

另外，亦建議提高《應課稅品條例》下，有代價地就罪行不予檢控， 即以罰款代替訴訟的罰則，由目前的2000元提高至5000元。最後，海關建議將有關未完稅香煙的罪行，列入第455章《有組織及嚴重罪行條例》的附表，使海關可以更有效追蹤犯罪集團，從私煙交易中產生的非法收益， 調查與私煙活動相關的洗黑錢活動，有助海關凍結犯罪集團的資產和犯罪得益，截斷私煙活動的資金來源 。

相關條例草案已於今年4月25日刊憲，並會於9月在立法會恢復二讀辯論 ，相關罰則會在修訂條例刊憲後即時生效。