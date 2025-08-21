警搗偷拍集團拘10人　揭夫婦開頻道3年吸9000會員　骨幹供相供片

警方網罪科搗破偷拍集團，揭發一對夫妻營運免費公開頻道長達3年，不斷由骨幹成員針對女性偷拍「供相供片」，吸引同好付費成為會員，甚至逐次以數百至2,000元付款購買及下載相關相片及影片，會員人數高達近9000人，所得犯罪得益達400萬元。警方昨日（21日）拘捕10名男女，包括主腦夫婦、協助洗黑錢的家人及4名負責偷拍及提供相片的骨幹。



警方交代案件手法。（陳浩然攝）

夫婦設免費頻道3年吸9000會員 發布淫褻物品包括學生裙底照

網絡安全及科技罪案調查科警司張巧儀表示，根據調查，該犯罪集團在社交平台上開設一個免費公開頻道招攬會員，頻道內發布不同色情主題的預覽影片及照片，除淫褻不雅物品之外，亦包括一些學生裙底偷拍照片。張續稱，會員可透過繳交一次性會費成為私人頻道的VIP會員，瀏覽頻道內所有影片及照片；會員亦可逐次付費，購買特定影片或照片。

張巧儀續指，該社交平台頻道已營運3年，截至目前擁有接近9000名會員，其中800人為VIP會員，該頻道由兩名報稱無業的夫妻主腦所經營，部分骨幹成員負責提供色情及偷拍影像予主腦在頻道內發布。當中偷拍影像全部以女性為目標，偷拍地點為高人流的公共場所，如公共交通工具、車站及商場。據悉，目前9,000名會員是否涉案仍在調查中，不排除有更多人被捕。

付數百至2000元入會成VIP 另買相買片按影像質素長度而定

據了解，公開會員不用付費，成為VIP會員則需繳付數百元至2000元一次性入會費。如再進一步購買或下載相片及影片，會根據圖片或影像的質素及長度而定，每次價錢介乎數百元至2000元不等。 行動中，警方檢獲11部手提電話及5部手提電腦作為證物，並將繼續檢視這些設備，不排除有更多人被捕。目前，相關社交平台頻道已被警方封鎖，完成搜證後，警方將要求平台移除該頻道。

目前相關社交平台頻道已被警方封鎖。（陳浩然攝）

夫婦主腦利用家人户口清洗犯罪得益約$400萬

張巧儀續稱，兩名集團主腦利用多個屬於其家人的戶口，收取及清洗透過營運頻道所得的犯罪得益，總值約400萬元。網絡罪案科人員鎖定涉案人士後，昨日展開拘捕行動，拘捕6男4女（20至62歲），包括集團主腦、協助洗黑錢的家人及涉嫌提供偷拍影片的成員，被捕人士涉嫌「串謀未經同意發布私密影像」、「串謀發布淫褻物品」及「洗黑錢」罪，目前被警方扣留調查。

網絡安全及科技罪案調查科高級警司李經晞稱，根據《刑事罪行條例》第200章，有關窺淫的罪行已於2021年10月生效。在過去3年多，警方每年平均接獲約650宗與窺淫相關的案件，其中超過一半涉及非法拍攝或觀察私密部位的罪行；有518宗約22%涉及窺淫罪及443宗約18%與及未經同意發布或威脅發布私密影像罪有關。

截至2025年上半年，警方接獲的相關案件數為301宗，較去年同期首6個月的343宗微跌約12%。為打擊這些非法行為及偷拍罪行，警方一直積極在多方面收集情報。

警察臨床心理學家馮浩堅指，部分偷拍者出於滿足性幻想或性興奮，但研究及經驗顯示，偷拍者更享受偷拍過程，滿足其刺激感、成功感及操控感等心理需求。部分人甚至將偷拍行為演變成病態行為，形成類似「上癮」的強迫性行為，通過大量收集偷拍物品滿足欲望。（陳浩然攝）

警察臨床心理學家馮浩堅稱，自智能手機普及以來，偷拍案件有所增加。部分偷拍者出於滿足性幻想或性興奮，但研究及經驗顯示，偷拍者更享受偷拍過程，滿足其刺激感、成功感及操控感等心理需求。部分人甚至將偷拍行為演變成病態行為，形成類似「上癮」的強迫性行為，通過大量收集偷拍物品滿足欲望。

雖然偷拍者明知行為違法且不道德，但他們常以扭曲思想合理化行為，例如認為「網上很多人這樣做」或「只是看看沒問題」。然而，每個下載偷拍照片的人都等同幫兇。互聯網並非法外之地，違法行為需承擔後果。馮浩堅續指，偷拍者常認為行為對受害者無害，但實際上，被偷拍的受害者會遭受不同程度的精神傷害及心理陰影，可能出現失眠、焦慮或在公共場所感到不安。受害者的隱私被侵犯，其心理影響不容忽視。

警方強調，將繼續針對網上犯罪活動積極收集情報並採取果斷執法行動，市民切勿心存僥倖以為網絡世界無法可依。警方指，打擊窺淫相關行為4項罪行，分別為窺淫罪，處理在有合理私隱期望的情況下作出的偷窺或偷拍行為；非法拍攝或觀察私密部位罪，指影裙底等相關行為；發布從上述兩項罪行所得私密影像的罪行以及未經同意下發布或威脅發布私密影像的罪行。

警方重申，社會絕不容許偷拍或惡意散播私密影像的行為，上述4項罪行的最高刑罰為監禁5年，市民切勿以身試法。警方除積極執法外，亦與商場、公共交通工具等持份者合作，通過宣傳教育提升公眾對此類行為的警覺性。市民若發現偷拍行為，應在安全情況下喝止或報警，協助警方拘捕犯罪者。