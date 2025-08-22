警元朗放蛇再拘2白牌車司機　1內地漢用他人帳戶在網約車平台接客

新界北總區交通部執行及管制組，昨日（21日）中午進行打擊非法載客取酬（俗稱白牌車）行動，派員喬裝乘客由元朗前往上水，截獲兩輛私家車，拘捕兩名分別49歲本地及39歲內地男司機，他們涉嫌「非法駕駛汽車作出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」。案件交由大埔警區重案組第3隊接手跟進；兩輛涉案車輛被扣查作進一步檢驗。



新界北總區交通部執行及管制組特遣隊主管高級督察張展鴻指，被捕的39歲內地男司機，並非網約車平台的登記人，亦涉嫌「串謀詐騙」及「違反逗留條件」被捕。消息稱，該司機持雙程證來港，每次逗留7日，操純正廣東話。其座駕由其本人登記，但網約車平台非本地人無法登記，故不是其名下。有人否認與他人拆帳，警方會繼續調查戶口持有人。



其中一輛涉案車輛。（梁偉權攝）

警方呼籲，市民出行時應選擇合法的公共交通工具，如相關車輛沒有有效的出租汽車許可證而非法載客取酬，其第三者保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有的保障。

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效既出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。

另外，串謀詐騙及洗黑錢為非常嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年，而洗黑錢最高罰款為港幣500萬元。