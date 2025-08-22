兩白牌車集團4人被捕　男子招內地司機接客拆賬　女子聯夫買假證

警方再次拘捕涉及網約平台的黑工司機及招攬來港、安排「一條龍」服務的本地人。另外，警方拘捕一對夫婦，涉買假香港身份證及駕駛執照後，到網約車平台作申請帳戶用途，其中女疑犯更是在服刑的白牌車內地人。



港島總區重案組總督察黃競成（右）及港島總區交通部執行及管制組督察嚴思浩向傳媒簡報案情。（黃學潤攝）

港島總區重案組總督察黃競成稱，港島總區刑事部及交通部於過去3日（20至22日）進行聯合行動，打擊兩個白牌車犯罪集團，合共拘捕3男1女（27至56歲），他們分別是兩名本地人及兩名持雙程證內地人；涉嫌干犯「串謀行使虛假文書」、「串謀詐騙」、「載客取酬」、「駕駛時沒有第三者保險」、「違反逗留條件」、「協助及教唆違反逗留條件」等罪。

內地社交平台登招聘短片 招攬內地司機來港駕車接客搵快錢

第一宗案件發生於周三（20日）中午，港島總區交通部人員巡邏時，發現一部可疑車輛，它罔顧道路安全越過雙白線，因此將該車截停。調查期間發現27歲男司機持雙程證，並透過網約車平台接客取酬，接載車內4名乘客，人員即場將他拘捕。

港島總區刑事部接手調查後發現，該名內地司機是由一名本地男子提供「一條龍」服務到港駕車接客。該名本地男子於6月中在內地社交平台刊登招聘短片，招攬內地司機到香港駕車接客搵快錢，並安排應徵人取得本港駕駛執照，其後安排以遊客身份到港，到埗後該本地男子代應徵人到本地租車公司租用車輛，並向他們提供網約平台戶口，讓他們在港揸車接客取酬，最後2人將收益拆賬。

警方迅速鎖定該名27歲的本地主腦，於昨日（21日）中午將他拘捕。2人現正被警方拘留，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方拘捕內地司機非法載客取酬。（黃學潤攝）

網上買假香港身份證及駕駛執照 上載假文件到網約車平台申請帳戶

第二宗案件涉及另一犯案手法。港島總區交通部人員於今年5月一次執法行動中拘捕一名37歲持雙程證女白牌車司機，較早前她已於東區裁判法院承認相關控罪，被判兩個月監禁。

港島總區刑事部接手調查，發現她曾於網上購買假香港身份證及駕駛執照，並上載該些假文件到網約車平台作申請帳戶用途。其港人丈夫則曾協助她進行上述非法活動，故此警方於前日再次以「串謀行駛虛假文書」罪名拘捕該女司機及其丈夫。男疑犯現獲保釋候查，女疑犯正就較早前的定罪正在服刑。

行動中截獲兩部私家車。（黃學潤攝）

港島總區交通部執行及管制組督察嚴思浩指，警方留意到本港牽涉網約車的罪行數目有上升趨勢。有見及此，港島總區交通部今年已經進行9次打擊非法載客取酬的行動，共截查18名網約車司機，拘捕其中8男2女（27至59歲），當中包括兩名持雙程證內地司機。

不法分子在沒有申請相關許可證情況下，透過網約車平台，用私家車非法載客取酬。當中持雙程證的被捕人，更因此違反逗留條件，於定罪後被判監。於近期案件，警方更加發現有虛假文書及集團式操控的元素。

警方重申，根據香港法例第374章，道路交通條例，私家車必須領有許可證方可載客取酬。違例者首次定罪，可以被罰款1萬元及監禁6個月；再次干犯，可以被罰款2.5萬元及監禁12個月。涉案車輛更加會被扣押6個月，車輛牌照會被暫時吊銷。如果案件牽涉串謀詐騙等嘅刑事罪行，違例者更加可以被判處14年監禁；協助及教唆他人犯罪，亦同樣罪責。

嚴思浩呼籲市民於出行時，應該選用合法的公共交通工具。如果相關車輛用途為非法載客取酬，其第三者保險可能會失效。一旦發生交通意外，其他道路使用者，包括乘客及行人都會失去應有的保障。