足球盛事｜海關啟德及大球場外拘6小販　檢$21萬英超及C朗假球衣

「香港足球盛會2025」及「沙特超級盃2025」兩大體育盛事舉行期間，海關分別於7月下旬及本周，在啟德主場館及香港大球場，打擊流動小販售賣冒牌球衣。行動中，海關檢獲1,200件懷疑冒牌物品，當中包括900件球衣，市值約21萬元。



據悉，有關球衣仿真度高，每件售價約200元，僅為正貨的約三分之一。檢獲的球衣包括多隊英超球隊，阿仙奴、利物浦及熱刺，或葡萄牙球星C朗拿度所屬國家隊及球會球衣。



海關版權及商標調查科高級調查主任吳家俊交代案件。（黃偉民攝）

今年7月下旬，「香港足球盛會2025」於啟德主場館舉辦，而「沙特超級盃中國香港站」 本周二（19日）在香港大球場揭幕。兩大國際體壇盛事期間，球星訪港效應下， 有不法分子在會場附近售賣冒牌物品圖利。海關因此採取打擊售賣冒牌物品行動，分別於7月26、31日及8月19、20日，在兩場館外掃蕩一批流動小販，檢獲1,200件懷疑冒牌物品，估計市值約21萬元，當中包括超過900件懷疑冒牌球衣。

行動中，海關共拘捕1男5女（30至53歲），涉嫌觸犯《商品說明條例》。其中4人在啟德主場館被捕，兩人於香港大球場被捕。案件仍在調查當中，不排除更多人被捕。

冒牌球衣$200元僅正價三分之一 部分已印名方便即買即著

海關版權及商標調查科高級調查主任吳家俊指，檢獲的球衣大多屬訪港球星的國家隊及球會，有關售價偏低，僅為正貨球衣的約三分之一。據悉，冒牌球衣每件售價約200元。檢獲的球衣包括多隊英超球隊，阿仙奴、利物浦及熱刺，或葡萄牙球星C朗拿度所屬國家隊及球會球衣。部分冒牌球衣更已預先印好訪港球星的名字與及球衣號碼，方便球迷立即穿上，入場支持心儀球星。

吳家俊形容，部分冒牌球衣仿真度高，足以蒙騙消費者，一時間難以分辨真偽，惟若仔細觀察，可發現冒牌球衣印刷參差 ，部分缺少商標。

海關版權及商標調查科高級調查主任吳家俊交代案件。（黃偉民攝）

海關重申，將於今日「沙特超級盃」最後比賽日，及未來國際體育盛事期間，繼續加強巡嚴厲執法，與商標持有人保持緊密聯，全方位去打擊各類型冒牌侵權活動。海關提醒，商戶於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。消費者應尊重智慧財產權，光顧信譽良好的店鋪，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑冒牌活動。