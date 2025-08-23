北角美都大廈火警　男子嚴重燒傷不治　據報有人曾站窗邊求救

北角發生火警。今日（23日）下午4時15分，警方接獲多人報案，指英皇道330號美都大廈樓上位置起火，冒出濃煙。據報，有一名男子站於窗外邊揮手求助。救援人員奉召到場，動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，並於5時07分將火撲熄。初步37名住戶自行疏散。現場消息指，一名年約70多歲男子全身嚴重燒傷，陷入昏迷，由救護車送往律敦治醫院搶救，其後惜告不治；另有一名16歲少女吸入濃煙不適，清醒亦被送往律敦治醫院治理。



現場可見，美都大廈對開的英皇道煙霧彌漫，消防架起雲梯救援；有住戶赤腳逃生，救護員在場施援。昏迷男傷者全身多處嚴重燒傷，他頭戴氧氣罩臥擔架床，送院時需用自動心外壓機急救。



現場可見，美都大廈一帶街道煙霧彌漫。（FB 北角有樂）

運輸署表示，因火警，英皇道（往銅鑼灣方向）近北景街的全線現已封閉，英皇道（往柴灣方向）近北角道的部分行車線亦已封閉，東區走廊（往柴灣方向）的車輛不能進入糖水道。駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。

九巴表示，受火警影響，下列九巴路線需臨時改道行駛，部分巴士站需臨時取消：

．路線102 [美孚 ⇌ 筲箕灣]、106 [黃大仙 ⇌ 小西灣（藍灣半島）]、112 [長沙灣（蘇屋） ⇌ 北角]、116 [慈雲山中 ⇌ 鰂魚涌] 往九龍方向：臨時不停長康街至炮台山站各站

．601 [寶達 ⇌ 金鐘站]、680 [馬鞍山（利安） ⇌ 金鐘站] 往港島方向：臨時不停美麗閣至炮台山站各站

．619 [順利 ⇌ 中環（港澳碼頭）]、690 [康盛花園 ⇌ 中環（交易廣場）] 往港島方向：臨時不停美麗閣至清風街天橋各站

乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴及龍運網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。