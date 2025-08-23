北角奪命火｜三口家遭煙擋路擒窗逃命　棚工接上天台：有難就要救

北角發生奪命火警。今日（23日）下午4時15分，警方接獲多人報案，指英皇道330號美都大廈樓上單位起火，冒出濃煙。消防人員奉召到場，用約1小時將火撲熄。惟一名男子全身嚴重燒傷，送院搶救後不治；亦有一名少女吸入濃煙不適需送院治理。



有住戶指，案發時走廊已充斥黑煙，他一家三口無法逃生，故到窗邊呼叫求救。有位於天台的搭棚工人見狀，主動伸出援手，將他們救上天台。救人棚工則笑言：「有難就要救人㗎啦，呢啲好閒啫係咪？」另有住戶由消防員用雲梯救下，幸無受傷。



15樓住戶李先生指，當時情況非常危急，雖然驚慌，但不能坐以待斃，故選擇攜同一家擒出窗外，他亦向施援的工人及消防員致謝。（梁偉權攝）

15樓住戶李先生指，案發時妻兒三人同在家中，突然聞到有異味，驚覺發生火警。他打開大門，發現走廊已充斥黑煙，「我哋已經出唔到去，啲黑煙……連門都見唔到呀！」故立即返回家中以濕布塞住門隙，隨後再到擒出窗外棚架，揮手「嗌救命」求救。有兩名搭棚工人見狀，用工具將李氏一家三口帶上天台。李先生表示，當時情況非常危急，雖然驚慌，但不能坐以待斃，故選擇攜同一家擒出窗外，他亦向施援的工人及消防員致謝：「非常感激嗰兩位搭棚師傅救咗我一家……」

發生奪命火警的北角美都大廈，一邊外牆搭有棚架，有住戶一家三口被濃煙擋路，冒險爬出窗外求救，獲搭棚工協助救上天台。（梁偉權攝）

有搭棚工表示，今日本打算由大廈天台開始向下拆棚，豈料發現14樓火警，當時有住戶「一家大細」嗌救命、並爬出窗求救。有在天台的工友見狀，立即協助將受困住戶帶上天台。有份救人的搭棚工陳金海指，當時自己碰巧在附近工作，因樓梯已濃煙密佈無法逃生，便到天台暫避，不久就聽到有人呼叫求救，他見狀便與另一名工友「幫下手」，「見到嗰度出晒煙，佢係咁嗌救命，佢咪開窗囉，開窗我哋𢭃佢上嚟。」陳金海多番拒絕出鏡受訪，形容伸出援手是市民應做的事，笑言：「有難就要救人㗎啦，呢啲好閒啫係咪？」

另有網上影片可見，有住戶由消防員用雲梯救下。獲救的宋先生居於大廈14樓，憶述事發時走廊濃煙密佈，他無法離開，故到站於窗邊待援，等候約10分鐘後有消防員架起雲梯將他帶回地面，他亦幸無受傷。

案發於今日（23日）下午4時15分，警方接獲多人報案，指英皇道330號美都大廈樓上位置起火，冒出濃煙。據報，有一名男子站於窗外邊揮手求助。救援人員奉召到場，動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，並於5時07分將火撲熄。初步37名住戶自行疏散。現場消息指，一名年約70多歲男子全身嚴重燒傷，陷入昏迷，頭戴氧氣罩臥擔架床，由救護車送往律敦治醫院搶救，送院時需用自動心外壓機急救，其後惜告不治；另有一名16歲少女吸入濃煙不適，清醒亦被送往律敦治醫院治理。

現場可見，美都大廈對開的英皇道煙霧彌漫，消防架起雲梯救援；有住戶赤腳逃生，救護員在場施援。