有片｜東涌可疑男咬警遭制服　禿頭漢無厘頭辱罵　網民︰阻差辦公

警員執法期間，途人最好保持距離。網上流傳一條影片，顯示兩名軍裝警員和兩名便衣男子在港鐵東涌站D出口制服一名男子，但對方趴在地下，仍然極力反抗，隨後另一名男子見狀加入制服，警員嘗試為疑犯鎖上手銬，其他途人不知發生何事，保持適當距離，更有女子用普通話表示「要走犯了」。



據了解，3名警員在東涌站巡邏期間發現一名26歲英國籍、持有香港身份證的男子形跡可疑，遂上前截查，惟對方拒絕合作。警員逐將他拘捕，為其戴上手銬時，英籍男子試圖掙扎及咬傷警員，最終3名警員將他合力制服。英籍男子被帶往警署調查，其身上未有發現可疑物品。



隨後另一名禿頭阿叔懷疑不知道事件詳情，但仍然走近，爆粗連喝「X你老X，做乜X嘢呀？」，警員大叫「你行開，佢拒捕，𠵱家要拘捕佢」，但阿叔在影片結束前都沒有聽從警員指示。許多網民批評「差人做嘢，關佢咩事」、「阻差辦公，拉埋返警署」。

據了解，昨晚（23日）晚上10時09分，新界南衝鋒隊警長及兩名警員在東涌站進行反罪惡巡邏期間，發現一名26歲英國籍、持有香港身份證的男子形跡可疑，遂上前截查，該名英籍男子突然情緒激動及手舞足蹈，警員作出兩次警告，惟對方仍拒絕合作。警員於是將他拘捕，並為其戴上手銬。其間英籍男子試圖掙扎並咬傷其中一名男警的左前臂，3名警員將他合力制服，餘下兩名男警制服期間同告受傷。英籍男子被帶往警署調查，其身上未有發現可疑物品。

警員經初步調查後，以涉嫌「妨礙警務人員執行職務」、「襲擊警務人員」及「拒捕」罪名拘捕該名外籍男子，被捕人正被扣留調查。案件交由大嶼山警區刑事調查隊第一隊跟進。3名男警清醒被送往北大嶼山醫院接受治理。