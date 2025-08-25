高息大耳窿集團扣20%借款吸血　警拘29人檢名車　15歲仔淋油追數

警方於8月14至24日期間展開代號「旋木」執法行動，打擊非法放債及收數，拘捕23男6女（15至69歲），其中一名18歲有黑社會背景的青年，涉嫌招募兩名15、16歲的少年上門淋紅油收債。



警方調查顯示，該高利貸集團以「快速批核」或「特快借貸」作招徠，再以不同藉口扣減借貸人的借款金額，包括抽取20%借款作手續費，而年利率遠高於法定最高年利率的48%。警方揭發該集團旗下的戶口，過去半年有超過6000萬元的現金交易記錄，除檢獲多達2400份借貸文件外，亦檢獲一輛值140萬元的名貴保時捷SUV。



警方於8月14日至24日期間搗破一個高利貸集團，拘捕29人，檢獲2400份借貸文件、82萬現金、8部電腦、6部手提電話及一輛140萬名貴房車。（林振華攝）

深水埗警區刑事部高級督察劉宏志交代案情指，8月14日至24日期間，警方分別拘捕12名涉嫌無牌放債的人士、4名涉嫌作出刑事恐嚇收數電話的人士、4名涉嫌非法收數淋紅油的人士，當中包括兩名15至16歲的少年，他們涉嫌刑事毀壞被捕。深水埗警區反三合會行動組則拘捕一名18歲有黑社會背景的青年，涉嫌招募上述兩名少年參與違法活動。

劉宏志續稱，人員8月18日持搜查令到油麻地一間無放債人牌照的財務公司進行調查，拘捕該公司的負責人及8名員工，包括6男3女，他們涉嫌以過高利率放債及串謀以過高利率放債等罪名被捕。

同時，人員亦在該公司搜查到超過2400份借貸文件，並檢獲約82萬元現金、8部電腦及6部手提電話。根據調查，該公司旗下的銀行戶口，在過去半年有超過6000萬元的現金交易記錄。此外，警方在該公司負責人位於荃灣的住所，檢獲一輛價值約140萬的名貴保時捷SUV，相信是該集團的犯罪得益。

警方在該公司負責人位於荃灣的住所，檢獲一輛價值約140萬的名貴保時捷SUV房車，相信是該集團的犯罪得益。（林振華攝）

劉宏志表示，該高利貸集團會透過網上宣傳或電話應用程式推廣，接觸市民。他們吸引市民的手法包括「快速批核」或「特快借貸」。借貸人只需在財務公司花十數分鐘，或直接透過電話或網上提供個人資料，便可完成借貸申請，並在短時間內獲批現金。

劉續指，然而，在借貸過程中，犯罪集團會以不同藉口，如收取手續費或轉介費，去扣減借貸人的借款金額。調查發現，該財務公司會抽取20%的借款作為手續費，經法證會計計算，其年利率遠高於法定最高年利率48%。

另外，財務公司亦會委託專門收數的人士進行非法收數，包括前往目標的住宅或公司單位，以恐嚇方式向借貸人追債，或在單位外淋紅油。其間，他們亦會將載有借貸人個人資料的字條貼在單位外，或透過電話或社交媒體滋擾及恐嚇借貸人的親友。

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒表示，是次行動中，警方發現一間持有有效放債人牌照的財務公司，實際上以極高年利率提供借貸服務，並以不法手段收數或滋擾受害人。警方呼籲市民如需申請借貸，應光顧銀行或持有有效放債人牌照且信譽良好的公司。切勿輕信「低息」、「無需入息證明」或「特快批核」等宣傳，而向高利貸集團或非法中介公司借貸；另外，部分被捕人士的角色是在刑事案件中的電話登記人，被不法分子利用於無牌放債或恐嚇受害人還款，市民切勿因金錢利益而出售或借出自己的身份證或電話號碼，以免被人用於非法用途，從而墮入法網。

最後，案中有有兩名15至16歲的青少年因刑事毀壞被捕。警方重申，未成年人士犯法同樣需負上刑事責任，年青人切勿誤信犯罪集團的「搵快錢」誘惑或其他原因，導致前途盡毀。刑事毀壞是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁7年。市民切勿以身試法。