涉攜$40萬私煙及另類吸煙產品抵港　兩男分囚5個月及兩星期兼罰款

兩名分別31及36歲入境男旅客，因管有和處理未完稅香煙，未有向海關人員作出申報，以及進口另類吸煙產品，違反《應課稅品條例》和《進出口條例》，今日（25日）在西九龍裁判法院，分別被判處監禁5個月和兩個星期，以及罰款1,500元。



行動中，海關共檢獲1.45萬支未完稅香煙、12.24萬件另類吸煙產品，以及4件另類吸煙產品器具，估計市值共約40.3萬，應課稅值約4.8萬元；並拘捕兩名抵港男旅客。（海關提供）

海關人員於6月26日在機場截查兩名分別31歲及36歲抵港男旅客，並在他們攜帶的個人行李內，共檢獲約1.45萬支未完稅香煙、12.24萬件另類吸煙產品及4件另類吸煙產品器具，估計市值共約40.3萬元，應課稅值約4.8萬元。該兩名男抵港旅客隨即被捕。

兩名分別31及36歲入境男旅客因管有和處理未完稅香煙，未有向海關人員作出申報，以及進口另類吸煙產品，違反《應課稅品條例》和《進出口條例》，在西九龍裁判法院均被判處監禁5個月和2個星期，以及罰款1,500元。(資料圖片)

海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人士若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。