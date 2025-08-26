亦園路謀殺｜死者中刀被挾上車失血過多　警拘13人疑涉數百萬黑錢

洪水橋亦園路昨日（25日）揭發謀殺案，一名51歲男子頭傷伏屍橋底。警方今晚（26日）交代案情指，至今拘捕10男3女（25至65歲），分涉謀殺、非法禁錮、協助罪犯、拒捕及藏毒等，相信死者乘車離開新生村住所時被前後攔截、斬傷後腦頭破血流後，再被挾上車一段時間，終失血過多致死被棄屍；其一名男親友亦曾被帶走禁錮。



警方相信事件涉及非法活動的金錢糾紛，私煙亦是調查方向之一，相信有部份人潛逃海外。消息稱，其中兩名被捕人士落網時正準備搭飛機潛逃，警方及時在閘口截獲；案中金錢涉款約數百萬元，初步相信新生村為第一案發現場，惟案中兇器仍未尋回。



警方至今拘捕13人，部份涉案人士仍在逃。（警方圖片）

死者右邊後腦被斬傷 疑失血過多致死

新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几今晚8時交代案情，8月25日早上約6時，警方接獲市民報案，指在亦園路一橋底，發現一名男子倒臥在一輛七人車旁邊。救護員證實該名51歲男子當場死亡。警方發現七人車內佈滿血跡。

鄧翊几表示，案件交由新界北重區重案組第二隊接手跟進。政府化驗所人員及警方鑑證科人員，聯同罪案現場勘察流動實驗室在場調查搜證。法醫發現死者頭部近右邊後腦被斬傷，懷疑血管受傷失血過多致死。

遭斬至頭破血流押上車再棄屍 親友被禁錮脫險

經情報搜集及翻查大量閉路電視，包括「銳眼」計劃下安裝的閉路電視，警方發現死者於同日凌晨約1時，乘上述七人車離開新生村住所，不久之後被兩車前後攔截，死者下車逃跑，但被私家車上約10名男子截停，其間兩男持刀指嚇死者，一人更用刀從後襲擊死者頭部，當時死者頭破血流，被兇徒押上七人車帶走。

調查發現死者一名男親友，較早時亦由死者的處所，被一批人帶走禁錮於別處，該名男親友其後自行鬆綁報警。

警：涉非法活動金錢糾紛 私煙是調查方向之一

警方初步調查相信，犯案動機涉及非法活動的金錢糾紛，私煙亦是調查方向之一，有人安排兇徒在上述時間向死者追討，其間有人用刀襲擊死者致死，棄屍在亦園路。

據了解，法醫初步認為死者的刀傷不算太深，但相信傷及血管，死者中刀後亦被挾持一段時間，不排除因此失血過多。

洪水橋亦園路謀殺案，一名51歲男子頭部中刀死亡，警方經調查後拘捕10男3女，新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几交代案情。（林振華攝）

全港多區拘13男女包括主腦 部分兇徒潛逃海外

經調查後，警方鎖定涉案者身份，於昨日及今日（25及26日），分別在天水圍、香港國際機場、大埔、荃灣及東涌，拘捕10男3女（25至65歲），當中包括主腦，部分人有三合會背景。被捕人分別涉嫌謀殺、非法禁錮、協助罪犯、拒捕及藏毒，被捕人全部正被扣查。人員亦在現場附近及土瓜灣，共起回3部涉案車輛。

警方表示，拘捕行動仍在進行中，警方相信部分兇徒潛逃海外，呼籲市民如目睹事件發生或有資料提供，可致電3661 3362或24小時熱線5635 0091聯絡新界北總區重案組第二隊。

▼ 案發後現場情況 ▼



洪水橋亦園路謀殺案，死者倒臥在一輛七人車旁，該車軚盤染有血漬。（王譯揚攝）

警方鑑證科「罪案現場勘查（CSI）流動實驗室 」車輛到場協助調查。（蔡正邦攝）