油麻地倫常命案｜兩稚童亡　昏迷父疑欠債　警列謀殺及企圖自殺

油麻地發生倫常命案。今日（27日）下午3時15時，一名女子報案，指收到補習中心電話稱其8歲兒子缺席，她擔心其丈夫及兒女安危，故報警求助。人員接報趕至金華大廈的涉事單位，消防趕抵破門入內，發現男子受傷浴血，與8歲兒子和3歲女兒均昏迷在寓所內，遂將男子送往伊利沙伯醫院、兩名小童送往廣華醫院搶救，惟兩名小童最終不治。



現場消息指，警方在案發單位內檢獲一把染血生果刀，男子頸上有刀傷，兩名小童則無表面傷痕。報案人得悉兒子缺席補習後，擔心丈夫因欠債而不開心，報警求助揭發事件。警方將案件列作謀殺及企圖自殺，交由油尖警區重案組跟進。



警方趕抵金華大廈調查。（梁偉權攝）

據了解，40歲姓陳男傷者與妻子育有兩名兒子及一名3歲女兒，一家與家傭居於案發單位。較早前，妻子收到教育中心職員通知，指8歲次子缺課，她見狀聯絡丈夫無果，擔心丈夫因欠債而不開心，立刻趕回家，但發現門被鎖上，所以報案。

消防員及警察到場破門後，發現陳男與其中兩名子女倒臥屋內，8歲次子及3歲女兒被送往廣華醫院後證實死亡，陳男則昏迷留醫伊利沙伯醫院。案件仍在調查中，現交由油尖警區重案組第二隊跟進。

警方於金華大廈案發單位內調查。（梁偉權攝）

社會福利署回覆《香港01》查詢表示,十分關注事件並深感難過,該署社工已聯絡有關家屬,並會按其福利需要提供適切協助。據了解,涉案家庭並非社署跟進個案。

社會福利署回覆《香港01》查詢表示，十分關注事件並深感難過，該署社工已聯絡有關家屬，並會按其福利需要提供適切協助。據了解，涉案家庭並非社署跟進個案。

社署呼籲市民無論面對任何困難或壓力，都不應作出傷害自己或家人的行為。市民如在生活上遇到困難，可向當區的綜合家庭服務中心／綜合服務中心的社工，或致電社署熱線2343 2255尋求協助。

消防趕抵破門入內，發現男子與8歲兒子和3歲女兒昏迷在寓所內，將3人分別送往廣華醫院及伊利沙伯醫院搶救。（左朗星攝）

