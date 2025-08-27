油麻地男子偕子女昏迷屋內　8歲兒及2歲女送院後不治

油麻地一名男子與一對年幼子女昏迷屋內。今日（27日）下午3時15分，一名女子報案，指收到補習中心電話稱其8歲兒子缺席，她擔心其丈夫及兒女安危，故報警求助。



救援人員接報趕至位於油麻地廣東道831D號金華大廈的涉事單位，消防趕抵破門入內，發現男子受傷浴血，與8歲兒子和2歲女兒均昏迷在寓所內，遂將男子送往伊利沙伯醫院、兩名小童送往廣華醫院搶救。



現場消息指，三人倒臥在房間床上，人員在屋內檢獲一把染血生果刀，男子頸上有刀傷，兩名小童則無表面傷痕。惟男童與女童經搶救後，分別於下午4時40分和4時54分證實不治。警方在現場暫未發現遺書，案件列作謀殺及企圖自殺，交由油尖警區重案組第二隊跟進調查。



警方趕抵金華大廈調查。（梁偉權攝）

警方於金華大廈案發單位內調查。（梁偉權攝）

據了解，涉案家庭並非社署跟進個案。社會福利署回覆查詢，指社署十分關注事件並深感難過，署方社工已聯絡有關家屬，並會按其福利需要提供適切協助。社署呼籲市民無論面對任何困難或壓力，都不應作出傷害自己或家人的行為。市民如在生活上遇到困難，可向當區的綜合家庭服務中心、綜合服務中心的社工，或致電社署熱線2343 2255尋求協助。

消防趕抵破門入內，發現男子與8歲兒子和2歲女兒昏迷在寓所內，將3人分別送往廣華醫院及伊利沙伯醫院搶救。（左朗星攝）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288