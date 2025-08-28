機場兩抵港男涉行李販毒被捕　海關檢$560萬大麻花　案件周四提堂

海關表示，本周二（26日）在香港國際機場偵破兩宗涉及入境旅客的販毒案件，共檢獲約24.5公斤懷疑大麻花，估計市值共約560萬元，拘捕兩名男子。兩名被捕男子已被各控一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日（周四/28日）在西九龍裁判法院提堂。



海關在香港國際機場偵破兩宗涉及入境旅客的販毒案件，共檢獲約24.5公斤懷疑大麻花，估計市值共約560萬元。（海關提供）

其中一宗案件涉及一名從泰國曼谷飛抵本港的55歲男子，關員為他清關時，發現其寄艙行李內有24個真空包裝膠袋及一個膠袋，藏有重約12公斤的懷疑大麻花，估計市值約270萬元，該名男子隨即被捕。

另一宗案件涉及另一名同日從泰國曼谷飛抵本港的51歲男子，關員清關期間發現其寄艙行李有25個真空包裝膠袋及一個膠袋，內有重約12.5公斤的懷疑大麻花，估計市值約290萬元，遂把該名男子拘捕。

海關指，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。