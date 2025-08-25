機場兩抵港男行李藏$990萬大麻花K仔　海關拉人揭最高收$4萬販毒

香港海關一連兩日（24及25日）在香港國際機場偵破兩宗航空旅客販運危險藥物案，分別從泰國曼谷及意大利米蘭飛抵本地的寄艙行李中，檢獲7公斤懷疑大麻花及18公斤氯胺酮（俗稱K仔），總市值約990萬元。



兩宗案件中，海關共拘捕兩名男子，其中一名31歲無業男子涉收取約5,000至1萬元報酬；另外一名32歲任職倉務員男子，則聲稱收取3萬至4萬元報酬運毒。



行動中，海關分別從泰國曼谷及意大利米蘭飛抵本地的寄艙行李中，檢獲7公斤懷疑大麻花及10.8公斤氯胺酮（俗稱K仔），總市值約990萬元。（林振華攝）

海關毒品調查科調查主任卓主烽交代案情指，首宗案件發生於昨日，人員揀選一名由泰國曼谷飛抵本港的男子進行清關。清關期間，發現其寄艙行李內有零食、衣物及14包黑色真空包裝袋混雜放置。經深入檢查後，發現14包黑色真空包裝袋內，藏有共重約7公斤的懷疑大麻花，市值160萬元，並隨即拘捕該名男子。被捕31歲男子報稱無業，調查顯示他收取約5,000至1萬元報酬偷運毒抵港，他已被控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（8月26日）在西九龍裁判法院提堂。

卓主烽續指，海關同時亦發現袋內的粒狀零食在X光影像中形態與大麻花頗為相似，相信不法分子利用形態相近的零食來魚目混珠，以逃避海關的偵查。

第二宗案件發生於今日，人員揀選一名由意大利米蘭飛抵香港的男子進行清關。清關期間，發現其寄艙行李內藏6包透明膠袋裝載的懷疑氯胺酮，共重約18公斤，市值約830萬元，而且行李內並無其他個人物品，人員隨即以涉嫌「販運危險藥物」罪將其拘捕。被捕男子32歲，報稱倉務員；他聲稱運送涉案行李入境可收取3萬至4萬元報酬，案件仍在調查中。

海關重申，將繼續根據風險評估及情報分析，加強打擊販毒活動。同時呼籲市民提高警覺，切勿因貪圖金錢利誘而參與販毒活動。請勿接受任何人士的聘請或委托，運送受管制物品進出香港，亦切勿在未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬極為嚴重的罪行。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。如市民有任何關於罪案的舉報，可透過海關24小時舉報熱線1828080，或透過罪案舉報專用電郵（crimereport@customs.gov.hk）向海關舉報。