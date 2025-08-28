葵涌廣場二手書店疑爭客警方介入　銷售員辱罵警員涉擾亂秩序被捕

葵涌發生警民衝突事件，一名男子疑涉辱罵警員被捕。據了解，周三（27日）下午4時許，葵涌廣場2樓一間二手書店，其一名銷售員疑因爭奪顧客問題，與鄰近店舖的職員發生爭執。事件擾攘至警方介入調停，警員到場時，據報該名男銷售員情緒激動，以及不合作，導致警員須啟動隨身攝錄機拍下過程，該銷售員隨後被捕，事件中沒有人受傷。據悉，被捕男子22歲，為巴基斯坦籍人士，持有本港身份證。



警方表示，案發時間為27日下午4時14分。警員接報到場後，被捕男子拒絕合作，警員作出多次警告，經初步調查以「在公眾地方作出擾亂秩序行為」罪名，將該名22歲外籍男子拘捕。案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。



有警員與該名男子在葵涌廣場大聲對答。(網上片段)

就網上影片所見，當時一名非華裔男子操純正廣東話、與警員在葵涌廣場內展開大聲對答。期間可見一名男警員用手指向該名非華裔男子，並稱「唔好郁」，該男子回應「郁乜X嘢手呀𠵱家？」，警員：「你冷靜少少」，男子大罵：「你同我講啲廢話？法例你識唔X識呀？你老X，傻仔！毅進仔你收皮，讀多啲書啦！」警員：「點會唔識呀？行開少少呀同你講？」。

雙方的音量再進一步增強，並稱「𠵱家警告你？」，男子相當激動「警告你老X呀！唔好以為著制服就大X晒呀你」，警員回應「我唔係大晒！」，男子則以粗口繼續指罵。其他警員則稱「先生冷靜啲呀」，亦有警員啟動隨身攝錄器，男子「影咪影囉，九唔搭八」，有其他人士嘗試調停亦無用。

警員用手觸碰該名男子的手，男子情緒激動。(網上片段截圖)

該名警員再向男子稱「𠵱家無人話你…」男子回應「你話我『你大聲嗌』做乜X嘢呀？」警員「你搞到人地圍觀」，男子不忿回應「圍觀咪圍觀囉，你識唔識法例呀，我香港市民嚟㗎！香港出世呀，先生！我俾埋身份證你！唔係行街紙呀！」，男子手持一張相信是身份證的物件。而警員則向隨身攝錄器報出當時時間、警員編號等，以及提出警告，並指警告夠3次，會以「遊蕩罪」作出拘捕：「我𠵱家拉你」。

期間亦有其他市民指出警員不是，但被其他警員勸走。最終該名警員用手觸碰該名男子，導致他情緒更加激動。惟片段最終未有顯示拘捕過程。

該名男子被警員觸碰手後，情緒激動。(網上片段截圖)

