文華東方酒店約會內情 「律師」開酒飲後遁逃 女方召友代付8萬
撰文：凌逸德
出版：更新：
中環五星級酒店內發生懷疑詐騙案。一名31歲女子，疑在網上認識一名自稱做律師的男子，雙方在文華東方酒店中菜廳約會期間開酒暢飲，豈料男方餐後「借尿遁」無影無蹤，女方唯有急召朋友到場打救，代為支付8萬元巨款埋單。女方一度認為受騙報警求助，但其後又改稱不需警察協助，只要紀錄在案，警方將案件列作「求警協助」跟進。
消息指，受害人一年前透過網上平台Telegram出席一個活動，其間認識一名26至27歲的男子，對方聲稱做律師。二人昨日（28日）相約到中環文華東方酒店中菜廳約會，席間男方表示安排了一支酒在用膳期間飲用。至晚餐差不多吃完，男方表示要去廁所，豈料一去無回頭。受害人嘗試尋找不果，唯有尋求朋友協助，替她支付8萬元賬單。據了解，現階段受害人稱不需警察協助，暫時只要求作備案紀錄。
警方表示，於周四（28日）晚上10時許接獲一名31歲女子報案，指自己在中環干諾道中5號一間酒店的餐廳，與一名男子進膳，期間男子離席後沒有回來，懷疑受騙。女子向餐廳繳付約8萬港元的餐飲費用，並報案求助。警方最初將案件暫列作「詐騙」，但因受害人其後改稱只要求作紀錄，案件現列作「求警協助」。
