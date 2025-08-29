文華東方酒店約會｜$8萬菜單曝光　鮑魚官燕配$7萬法國頂級香檳

中環五星級酒店內發生懷疑詐騙案，一名31歲女子在網上認識自稱任職律師的男子，雙方昨晚（29日）在文華東方酒店中菜廳約會，不料男方飯後「借尿遁」逃去，女方唯有急召朋友到場「救命」，代為支付8萬元巨額帳單。女方一度認為受騙，並報警求助。這場「天價」約會騙局的菜單曝光，網上流傳據知為該頓晚飯的單據，見到兩人除點了兩份共值4,000多元、有鮑魚、官燕等高級菜式的套餐外，還開了一支價值逾7萬元的法國頂級香檳。



文華東方酒店中菜廳「文華廳」，其中一款套餐索價每位2,388元，包括原隻鮑魚、官燕等高價菜式。（文華東方酒店網頁）

據網上流傳報稱為涉事晚飯單據的照片，其中一個項目為共值4,776元的兩份套餐。翻查文華東方酒店文華廳的「極品譽宴」菜單，該個套餐要價每位2,388元，兩份正好是4,776元。套餐9道菜包括前菜、紅燒頂級官燕、原隻飽魚、東星斑件、和牛粒、菜、粉飯和兩道甜品。

一名女子在文華東方酒店中菜廳與一名男子約會，不料飯後男方「借尿遁」，女方唯有急召朋友到場代付8萬元帳單。網上流傳涉事帳單顯示，席間二人享用了一支索價逾7萬元的法國頂級香檳。（網上圖片）

帳單上還有收費合共200元的兩份10年普洱。但令這餐晚飯價錢衝破8萬元，還要靠一瓶開價71,800元的法國頂級香檳——2002年Krug Clos d'Ambonnay。資料顯示，Clos d’Ambonnay佔地值0.68公頃，位於昂博奈（Ambonnay）的中心地帶，是香檳產區最著名的黑皮諾（Pinot Noir）葡萄種植村之一。用於釀製2002年Krug Clos d'Ambonnay的黑皮諾葡萄，於該年9月21日採收，合共產出4,743樽香檳，每樽都有獨立編號。

帳單上顯示，開單時間為昨晚7時04分，結帳時間則為昨晚9時29分。連同加一服務費，收費合共84,453.6元。

消息指，受害人一年前透過網上平台Telegram出席一個活動，其間認識一名26至27歲男子，對方聲稱做律師。二人昨日（28日）相約到中環文華東方酒店中菜廳約會，席間男方表示安排了一支酒在用膳期間飲用。至晚餐差不多吃完，男方表示要去廁所，豈料一去無回頭。受害人嘗試尋找不果，唯有尋求朋友協助，替她支付8萬元賬單。據了解，現階段受害人稱不需警察協助，暫時只要求作備案記錄。

警方表示，於周四（28日）晚上10時許接獲一名31歲女子報案，指自己在中環干諾道中5號一間酒店的餐廳，與一名男子進膳，期間男子離席後沒有回來，懷疑受騙。女子向餐廳繳付約8萬港元的餐飲費用，並報案求助。警方最初將案件暫列作「詐騙」，但因受害人其後改稱只要求作記錄，案件現列作「求警協助」。