警葵涌搗兩毒品倉檢$2000萬K仔　兩男涉收數千元報酬管倉派貨被捕

警方毒品調查科於昨日（29日）在葵涌展開反毒品行動，搗破兩個毒品儲存倉，共檢獲約44.5公斤的懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值約2,000萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」拘捕兩名同姓王的無業本地男子（23及30歲）。他們現正被警方扣查，稍後將被暫控一項「販運危險藥物」罪，下周一（9月1日）在西九龍裁判法院提堂。



警方初步調查相信，有人受販毒集團金錢利誘，被招攬成為其毒品倉管及派送人員。據了解，兩名被捕人為朋友，均收取數千元報酬。



行動中，人員搗破兩個毒品儲存倉，共檢獲約44.5公斤的懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值約2,000萬元。（黃偉民攝）

毒品調查科探員昨日（29日）下午在葵涌的一工廈劏房單位外，截停搜查一名形跡可疑的男子。其後，警方將該男子押回他步出的單位搜查，並在屋內搜獲60包各重約250克的懷疑K仔，遂以「販運危險藥物」罪拘捕男子。經過深入調查，警方在附近工廈截停搜查另一名男子，並由其管有的劏房單位內，再搜獲118包同樣各重約250克的懷疑K仔，該名男子同因涉嫌「販運危險藥物」被捕。

毒品調查科行動組3D隊偵緝督察吳嘉煒表示，警方留意到販毒集團選擇將毒品藏匿於較隱蔽的劏房單位中，相信想藉此掩人耳目，並增加警方的執法難度。

毒品調查科行動組3D隊偵緝督察吳嘉煒交代案情。（黃偉民攝）

警方強調，對於任何形式的販毒行為，均採取零容忍的態度。警隊毒品調查科將繼續以情報主導方式，打擊一切販毒活動。警方亦藉此提醒市民，販毒是一項極其嚴重的罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。