男子向女兒的教師預告要斬人　警元朗截獲鐵騎士揭藏利刀

元朗有人藏刀被擒。周日（31日）下午4時許，據悉警方接獲一名男教師報案，指其一名女學生的父親，向他聲稱會斬人。警方根據資料在區內兜截，終在合益路與大棠路交界截獲一名鐵騎士，並於其駕駛的電單車上檢獲一把利刀，立即將其拘捕。



據讀者提供的影片可見，涉事電單車傾側擱於路邊石壆鐵欄，警員封鎖現場調查。另有網上影片則可見，一名涉案男子被黑布蒙頭、扣上手銬，由警員押上警車。然而，暫仍未得悉被捕男子，為何要向女兒的教師預先透露斬人的原因。



懷疑涉事電單車被圍封，傾側擱於路邊石壆鐵欄。（讀者提供）

警方表示，被捕男子姓謝，56歲。警方於8月31日下午4時05分，接獲被捕人女兒的老師報案，指懷疑被捕人企圖持刀襲擊他人。警員經調查後，於元朗合益路及大棠路交界發現被捕人，並檢獲一把長約40厘米的刀。經初步調查，謝涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，他現正被扣留調查。案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。案件中沒有人受傷。

涉案男子被黑布蒙頭、扣上手銬，由警員押上警車。（Threads@hingor213）