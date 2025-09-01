警暑假掃蕩中區拘19人最細15歲　檢49粒依托咪酯　山頂黑的收傳票

在過去的暑假長假期中，有大小不同的消遣活動在中區娛樂場所一帶舉行。中區警區除在有關活動的舉辦地點進行人群及交通管制外，亦於附近一帶進行代號「匯流」的反罪惡行動，以保護青少年及打擊相關罪行，包括毒品及濫藥等非法活動，以及警惕區內酒吧及商鋪不得售賣或供應酒類商品予18歲以下人士。行動中警方共拘捕19人，當中最年輕的被捕人僅15歲。



警方於暑假期間，在中區警區進行代號「匯流」的反罪惡行動，合共拘捕19人，圖為其中一名被捕人。（警方提供）

警方在高風險地點，進行高姿態巡邏及情報主導的執法行動，以打擊相關非法活動。其間，人員以情報主導方式在中區警區偵破共16宗懷疑與毒品相關的案件，拘捕17男2女（15至55歲），分別涉嫌「盜竊」、「藏有攻擊性武器」、「販毒」及「藏毒」等罪名。

人員亦檢獲49粒懷疑含有新興毒品「依托咪酯」（前稱太空油）的電子煙彈、約400克的懷疑大麻草及約100克懷疑可卡因等。

除此之外，港島總區交通部人員及中區警區反三合會行動組，於花園道山頂纜車站採取聯合行動，加強交通管制措施。

行動中，人員向涉嫌「非法兜客」之的士司機發出傳票，並拖走涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》之的士至扣留中心作進一步檢驗。

警方於暑假期間，在中區警區進行代號「匯流」的反罪惡行動，其間亦在花園道山頂纜車站採取聯合行動，拖走涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》之的士至扣留中心作進一步檢驗。（警方提供）

行動期間，中區警區亦進行了一系列不定時的查牌行動，呼籲區內酒吧加強檢查客人年齡，避免售賣或供應酒類商品予18歲以下人士，以保護青少年接觸酒精類飲品後，不勝酒力而被不法分子有機可乘。

是次行動分多階段進行，中區警區除了動員刑事單位人員外，亦邀請禁毒處義工於區內娛樂場所協助進行宣傳教育，藉此提醒青少年消遣歡聚時保護自己，遠離毒品、免受引誘。

警方一向致力打擊毒品及與青少年相關的罪行，並會於日後的長假期繼續進行代號「匯流」的反罪惡行動。警方呼籲青少年外出娛樂時要時刻保持警覺，切勿接觸毒品。家長亦應提防子女被不法分子利用進行非法行為。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。