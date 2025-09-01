17歲單親女生被迫口交　36歲男義教老師涉非禮被捕

17歲喪父單親女生慘遭36歲男義教補習老師猥䙝，狼師涉嫌非禮被捕。受害人家人向《香港01》表示，一家人與被捕人認識5年，曾一起燒烤、逛動漫節，豈料有人一直伺機而動，三番四次以付費「訪問」為由相約少女上門，昨日（8月31日）露出狼相，少女被迫口交後，在廁所內通知家人報警。



17歲喪父單親女生慘遭36歲男義教補習老師猥䙝，狼師涉嫌非禮被捕。受害人家人向《香港01》表示，一家人與被捕人認識5年，曾一起燒烤、逛動漫節，豈料有人一直伺機而動，三番四次以付費「訪問」為由相約少女上門，昨日（8月31日）露出狼相，少女被迫口交後，在廁所內通知家人報警。（蔡正邦攝）

警方昨日（8月31日）下午2時15分接獲女子報案，指其17歲妹妹懷疑被補習老師猥褻，躲在廁所內。警員到場拘捕一名姓何（36歲）男子，涉嫌非禮。

受害人長姊陳小姐（化名）向《香港01》表示，三姊妹自幼喪父，母親持雙程證來港照顧，一家倚靠綜援維生，家境清貧。由於孻妹成績欠佳，自2019年起，獲一個補習平台介紹何姓義教補習老師。但補習次數不多，話題逐漸從學業轉為閒聊，後來更相約一家人燒烤、逛動漫節，過程中何男取得現年17歲二妹的聯絡。

2023年起，何男向二妹提及付費「訪問」，完成可獲100至1000元不等。「訪問」後要求二妹留長頭髮，稱留長後可以剪掉捐給癌症患者；有次還說要收集體液，被二妹拒絕。陳小姐當時知悉後，已提醒家人勿再與何男來往。

惟何男疑繼續以金錢利誘，令二妹墮入陷阱。昨日下午，二妹應約到何男位於青衣青富苑的住址「捐頭髮」，被要求洗好頭穿着夏季校服。上門後，二妹躲在廁所內向家人求助，稱被人猥褻侵犯，被迫口交。家人立即報警，警員到場將何男拘捕，受害人送院檢查。

陳小姐希望透過公開事件，提醒各位家長要加強警惕，提防補習老師的可疑行為，以及貧窮家庭裡父母要多看管自己的孩子，防止讓壞人有可乘之機。