警一連15日搗賣淫場所及賭檔拘86人　檢$28萬依托咪酯等毒品

警方展開一連15日打擊三合會活動的「智鼓」行動，行動中搗破4個賣淫場所及2個賭檔，亦檢取市值超過28萬元依托咪酯等毒品，並拘捕86人，年紀最少僅17歲，涉及「經營非法賭博場所」、「販運危險藥物」、「以欺騙手段取得財產」等罪行。



警方展開一連15日打擊三合會活動的「智鼓」行動，行動中檢取大量證物。（黃偉民攝）

港島總區反三合會行動組第二隊高級督察吳嘉倫陳述案情，指港島總區人員連同各警區於8月18日至9月1日展開「智鼓」行動，打擊三合會非法活動及非法收入，搗破4個賣淫場所及2個賭檔。人員亦策劃多個反毒品行動，以不同罪行拘捕23人，檢取市值超過28萬不同種類毒品，包括145粒依托咪酯電子煙彈。行動中共66男20女被捕，他們年齡介乎17至65歲，部份人有三合會背景，涉及括「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」、「販運危險藥物」、 「經營煙窟」、「管有危險藥物」、 「管有工具可用作吸食毒品用途」、 「刑事毀壞」、「傷人」、「違反逗留條件」、「 藏有攻擊性武器」、「盜竊」、 「以欺騙手段取得財產」及 「處理贓物 」等。

吳嘉倫表示，警方會繼續以情報主導的方式打擊依托咪酯毒品相關的罪行，強調吸食依托咪酯輕則呼吸困難、心律不整、抽搐、昏迷、腦部受損，嚴重甚至可導致死亡。根據香港法例第134章《危險藥物條例》販運依托咪酯及其他毒品，一經定罪最高可罰款500萬及終身監禁。此外，吸食或管有依托咪酯，一經定罪最高可罰款100萬及判處監禁7年。

他續指，三合會分子除涉及傳統黃賭毒的罪行，亦有涉及「白領罪行」，包括洗黑錢或其他詐騙罪行，利用傀儡戶口洗黑錢，中區近期亦有騙案是三合會分子設立加密貨幣找換店騙取客戶大量金錢，他重申打擊三合會活動為警務處處長首要行動之一，人員會加強情報收集以大力打擊活動及非法收入，務求確保香港治安及市民安全。