屯門怡樂花園火警｜51歲男住戶留遺書墮樓亡　親友路祭：一路好走

屯門怡樂花園今早（2日）2分鐘內發生縱火及自殺案，一名51歲男子墮樓身亡。警方經調查相信墮樓死者為起火單位住戶，在現場檢獲遺書。案件列縱火，警方及消防將繼續跟進火警成因。



上午11時許，6名死者親友到現場拜祭，女親友呼喊：「一路好走呀！有咩需要搵我啦！」



屯門怡樂花園火警，51歲男住戶留遺書墮樓身亡，數名親友在現場路祭。（馬耀文攝）

事發於今日（2日）凌晨4時49分，警方接獲屯門景峰徑4-8號怡樂花園住戶報案，指有懷疑燒焦氣味傳出。消防破門入屋將火救熄，同時大廈保安發現一名男子倒臥在大廈對開地面。事主經檢驗後，現場被證實死亡。

死者姓陳（51歲），警方於現場檢獲遺書，自殺原因有待調查，死因有待驗屍後確定。火警中約120人疏散到安全位置，由於沒有自然起火原因，案件列縱火，警方及消防將繼續跟進火警成因。案件由屯門警區刑事調查隊第四隊跟進調查。

屯門怡樂花園2分鐘內發生火警及墮樓事件，警方將火警列作縱火調查，正了解起因及與墮斃男子關係。（羅敏妍攝）

現場消息稱，涉事單位燒至全屋嚴重損毀。此外，有另一名住客疑不適由救護車送院治理。便衣探員早上繼續在怡樂花園現場調查，初步檢驗屍體，鑑證科人員亦到場調查。

消防開喉將單位火警救熄。同一時間，一名男子被發現在上址墮樓亡。(香港01記者攝)

墮樓男子的數名家屬，到達現場認屍。(香港01記者攝)

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

