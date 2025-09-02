勇擊行動｜海關聯警方3個月內機場檢逾噸毒品　值$4.79億　拘96人

隨疫後復常，訪港旅客人數不斷攀升，加上預計暑假期間出入境活動變得頻繁，毒販集團利用機場繁忙的情況，企圖以「飛機豬」模式將毒品從世界各地偷運至香港。為應對此趨勢，香港海關與警務處在今年6月至8月期間，聯同內地及海外多個執法機構，展開為期3個月、代號為「勇擊」的聯合執法行動。



在行動期間，香港海關與警務處聯同內地及海外執法部門，在相關機場與地區成功偵破74宗以香港為目的地的航空旅客販毒案件，共緝獲約1,219公斤懷疑毒品，市值約4.79億港元。主要毒品種類包括622公斤大麻、280公斤氯胺酮、200公斤可卡因、85公斤冰毒、29公斤海洛英及2公斤搖頭丸。行動中，共拘捕96名不同國籍的人，年齡介乎16至69歲。



海關毒品調查科機場調查課監督黃雅綸（左二）、機場科航空旅客第二組指揮官陳妙玲（左一）及警方毒品調查科行動組警司關駿軒（右二）、高級督察何灝庭（右一）交代案情。（馬耀文攝）

機場檢毒重量達去年同期10倍 海關：用航空旅客販毒趨增

海關毒品調查科機場調查課監督黃雅綸指，與去年同期相比，今年與機場有關的毒品案件數目有65宗，是去年的3.6倍；拘捕人數有79人，是去年的4倍；緝獲毒品重量約1噸，是去年的10.4倍；而毒品總值則為3.6億，是去年的6.7倍。另外，這3個月期間比起本年首5個月緝獲航空旅客犯案件的數目亦多出三成，緝獲的毒品的數量多出四成，拘捕人數則多出兩成。這些數據反映不法分子利用航空旅客販毒的趨勢顯著增加，同時也證明海關和警方高效的監控與打擊能力，成功從源頭堵截毒品流入市面。

此外，香港海關與內地及海外共12個執法機構合作，包括內地海關、緝私局、深圳市公安局禁毒支隊、深圳邊境總站、德國海關、加拿大邊境服務局及新加坡中央肅毒局，成功破獲9宗販毒案件，拘捕15名不同國籍人士，緝獲約227公斤毒品，估值約1.2億港元。

用非本地居民販毒 「接力式」運毒圖礙追蹤

警務處毒品調查科行動組警司關駿軒表示，在這次聯合行動中，警方發現販毒集團利用多種手法試圖擾亂調查方向，增加執法難度。其中3種手法較為常見，一是利用非本地居民運毒，除了招攬本地居民，毒販近期也趨向利用內地和海外居民攜帶毒品入境。由於他們在本地缺乏聯繫，難以追蹤其身份及背景資料。

二是採取迂迴的飛行路線，毒販會安排假扮旅客的成員，連續飛往多個站點，在其中一站提取毒品後，再選擇不同的航空公司，經同樣迂迴的路線返回香港，試圖逃避追查。三是採取「接力式」運毒，販毒集團會安排一名毒販假扮旅客乘機來港，同時將藏有毒品的行李寄艙，但到達香港後卻不取行李。與此同時，另一名集團成員則從其他國家、於相約時間飛抵本港，並於禁區內的行李輸送帶取走該藏毒行李，完成「移形換影」式的運毒。

香港海關聯同警務處和內地及海外執法部門，於今年6至8月共偵破74宗以香港為目的地的航空旅客販毒案件，緝獲約1,219公斤懷疑毒品，市值約4.79億港元，圖為部分檢獲的毒品。（馬耀文攝）

黃雅綸補充，販毒集團常以「帶少量毒品無事」等謊言利誘市民。他以3月一宗判刑為例，一名旅客因攜帶4.8公斤可卡因，最終被判處監禁25年，證明「飛機豬」販毒行為需負上沉重代價，刑期極具阻嚇性。海關致力透過禁毒教育活動，例如派發宣傳單張、推出微短劇《糖衣毒約》、舉辦講座、嘉年華等，提高市民的防毒意識。