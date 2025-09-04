警交通總部下周起不定時不定點全港執法　首用無人機兩路段作試點

警方交通總部今日（4日）舉行記者會，預告交通總部將於下周起，統籌五大總區進行全港大規模執法，分別是打擊不專注駕駛的「亮景行動」，及打擊貨車違例事項的「捷風行動」，透過不定時、不定點針對駕駛者違規行為，包括路障截查、高點錄影等，旨在警剔駕駛者注重道路安全，改變不負責任駕駛行為，減少交通意外發生。



同時，警方將首次使用無人機在非市區路段作試點進行交通錄影執法，加強對違例司機的阻嚇性，包括石澳道及荃錦公路，在兩路段的上落斜急彎，以不定時形式，對橫越雙白線等違例行為，進行高空定點蒐證，警方會紀錄車牌，確認違例行為及司機身份後，發出定額罰款通知書或傳票。警方強調，無人機執法以透明及公開原則進行，無人機會在公眾地點執法，執法地點附近會設置告示通知公眾，機身會有反光貼及紅藍閃燈，無人機在錄影搜證上會遵守《個人資料（私隱）條例》。



交通總部將於下周起，聯同五大警區進行全港大規模執法，不定時、不定點針對駕駛者違規行為。（警方提供）

交通總部（道路安全）總督察林啟森解釋以石澳道及荃錦公路為試點，原因是兩路段均路窄多彎、雙線來點行車，以及發生致命嚴重交通事故黑點。同時兩路段是電單車發燒友或跑車愛好者車聚熱點，很多時在上址進行車速比試，亦有新人司機在上址兜風，但往往忽略自身能力，「諗住鏈返兩轉，揸快少少無問題」，對其他道路使用者構成危險。

他續指，由於兩路段地域擴闊，缺乏合適高點進行錄影執法，令警方執法行動受到制肘。利用無人機能打破地形限制，前線人員可因應意外趨勢及情報，靈活調配執法模式，加強阻嚇性。警方希望透過善用科技執法，成果為本，以改善道路安全情況為目標。使用無人機的相關操作，與現行流動攝錄執法無異，但賦予前線人員更加大的靈活性執法。

警方交通總部首次使用無人機執法。（警方圖片）

石澳道過去5年，一共發生4宗致命交通意外，當中比較令人關注發生在2021年聖誕節翌日早上，一名25歲「P牌」電單車司機沿石澳道往石澳方向行駛，載同友人兜風，當駛近鶴咀對開時，失控越過對面線與一輛私家車迎面相撞。電單車司機受重傷，即日死亡。

荃錦公路更加是事故多發熱點，過去5年共發生6宗致命交通意外，而且有數宗牽涉越線的嚴重意外，例如在2024年9月27日凌晨時分，一輛私家車沿荃錦公路往石崗方向上斜時越過雙白線，撞到對面線的一輛車。38歲電單車司機頭部重創，最後不治。

今年7月25日荃錦公路車禍

+ 1

而單單在2025年7月及8月，已發生兩宗致命意外。首宗在今年7月25日，一名31歲男子駕駛一輛電單車沿荃錦公路往八鄉方向行駛。期間，該輛電單車失控撞壆。電單車司機身體多處嚴重受傷，其後被證實死亡。

第二宗發生在剛過去周末，一名22歲電單車司機沿荃錦公路往元朗方向行駛，期間突然右轉横越雙白線，當時另一名71歲電單車司機高速駛過，迎頭相撞，最終71歲電單車司機搶救後不治。

今年8月31日荃錦公路車禍

+ 1

警方呼籲所有駕駛者，尤其是電單車及貨車司機， 道路安全，你我有責。警方做的所有行動，包括宣傳、教育或者執法，目的都是為了保障市民寶貴生命，減少交通意外發生。