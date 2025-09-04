首7月交通意外傷亡數減　貨車致死佔最多　警展全港打擊違例行動

警方交通總部交代今年首7個月的交通事故情況，致命及嚴重受傷交通意外較去年同期大幅下跌47%。死亡及嚴重受傷的人數為321人，同樣大跌45%，當中49人死亡。數據顯示，對比去年同期，行人及電單車司機死亡人數均現上升趨勢，而牽涉在致命意外的車輛中，貨車佔的數量最多，而致命意外主要成因為危險駕駛。



有見及此，交通總部統籌五大總區展開全港性針對交通違例專題行動，分別是打擊不專注駕駛的「亮景行動」及打擊貨車違例事項「捷風行動」。行動透過宣傳教育、跨界聯乘及重點執法三方面進行。



今年首7個月，全港共發生288宗致命及嚴重受傷交通意外，比起去年同期的548宗，大幅下跌47%。而死亡及嚴重受傷的人數有321人，比起去年同期的587人，大幅下跌45%。（警方圖片）

交通總部(行政)警司黎小慧表示，今年首7個月，全港共發生288宗致命及嚴重受傷交通意外，比起去年同期的548宗，大幅下跌47%。而死亡及嚴重受傷的人數有321人，比起去年同期的587人，大幅下跌45%。

321人中，272人嚴重受傷，49人死亡。23名行人死亡，佔總數近半。司機包括電單車司機死亡人數有16人，而騎單車者死亡就有6人。

49輛牽涉在致命意外的車輛中，貨車佔13架，為總數4分1。其次為12輛私家車及6輛電單車。

導致行人致命的交通意外主要成因分別為危險駕駛、不專注駕駛及失控，只有少部分意外是因行人的失誤導致。（警方圖片）

港島總區交通部調查及支援組王紀聰督察表示，23名身故行人中，15人為65歲或以上長者，佔總數65%。導致行人致命的交通意外主要成因分別為危險駕駛、不專注駕駛及失控，只有少部分意外是因行人的失誤導致。今年4宗涉及危險駕駛的實例，兩宗涉及私家車，兩宗涉及貨車，4案均不涉及行人過失。

4宗危險駕駛的實例：

今年1至7月，共10名電單車司機死亡，其中3人持「P牌」。（警方圖片）

涉及電單車的致命意外同樣令人值得關注。今年1至7月，共10名電單車司機死亡，其中3人持「P牌」。警方分析發現，有5名電單車司機是因失控自炒死亡，有4人因被其他車撞到而死亡，有1人因衝燈而被撞到死亡。

3宗今年內電單車司機死亡意外：

貨車為致命意外車種的首位，共導致13人死亡。（警方圖片）

貨車為致命意外車種的首位，共導致13人死亡。當中，有7名死者為行人， 3名為駕駛者即貨車司機本人，2名為騎單車者，以及1名電單車司機。主要意外成因為不專注駕駛，溜前或溜後，以及跟車太貼。

3宗貨車致命意外實例：

有見及此，交通總部統籌五大總區展開全港性針對交通違例專題行動，透過宣傳教育、跨界聯乘及重點執法三方面進行。宣傳教育方面，交通總部是今年7月主動聯繫本地主要的物流公司﹑外賣速遞平台及駕駛學校，透過他們廣泛接觸職業司機，從而宣揚安全駕駛的重要性。而五大總區交通人員亦積極落區向貨車司機派發安全警示車貼，提醒大家切勿跟車太貼。

交通總部亦統籌五大總區進行全港大規模執法，分別是打擊不專注駕駛的「亮景行動」，及打擊貨車違例事項的「捷風行動」，旨在警剔駕駛者注重道路安全，改變不負責任駕駛行為，減少交通意外發生。下周起將採取不定時、不定點針對駕駛者違規行為，包括路障截查、高點錄影。同時，警方將首次使用無人機在非市區路段作試點進行交通錄影執法，加強對違例司機的阻嚇性，包括石澳道及荃錦公路。由於兩路段地域擴闊，缺乏合適高點進行錄影執法，令警方執法行動受到制肘。利用無人機打破地形限制，前線人員可因應意外趨勢及情報，靈活調配執法模式，加強阻嚇性。

警方會使用無人機在該兩路段的上落斜急彎，不定時形式，對橫越雙白線等違例行為，進行高空定點蒐證，警方會紀錄車牌，確認違例行為及司機身份後，發出定額罰款通知書或傳票。