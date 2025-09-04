天眼直擊｜錦田「偷衫賊」擸晾掛衣褲　事主：着前一次偷嘅衫再偷

錦田驚現「偷衫賊」。有網民上傳一段閉路電視片段，昨日（3日）下午5時許，上址村屋地下外，有小偷竟在光天白日之下，偷走晾在屋外的衣物。當事人在帖文表示，賊人隨後往紅磚屋及錦上路站方向逃去。警方接獲相關報案，元朗警區刑事調查隊第8隊接手跟進。



事後，有居住附近的街坊亦分享另一條片段，有一個身形、打扮及外表相似的男子，早於2023年12月，曾在一間村屋地下犯案，同樣伸手偷衫然後逃去，懷疑是同一名慣犯。



錦上路驚現「偷衫賊」。（Facebook 錦上路之友 Alex Tse）

賊人疑為慣犯 身穿早前盜竊「戰利品」再偷過

片段顯示，一名身穿間條衫上衣、頭戴Cap帽面、面戴口罩的男賊人，日光日白、明目張膽地走近村屋，伸手扯走晾掛在屋外的一條長褲及一件衣物，整個犯案過程僅10秒。帖主補充，賊人並非初犯，早已「光顧」上址，懷疑食髓知味，更穿著之前盜竊的「戰利品」再犯案，指「呢條友着住前一次喺我屋企偷嘅衫，過嚟再偷我屋企嘅衫」，又指多次被盜走的衣物已逾數千元。

另一名網民表示，一名同樣戴cap帽口罩賊人在家門前，形容 「好似係時裝店揀衫咁」，盜竊一件保暖內衣。（Facebook Catherine Wong）

網民公開另一片段：「好似係時裝店揀衫咁」

帖主在文中公開緝兇，希望如公眾能認出賊人，請聯絡警方，亦警惕街坊「如果認唔出係邊個，大家都小心啲條友」。帖文其後引起迴響，有另一名街坊分享其住所閉路電視片段，稱遇過同樣情況，片段所見發生在2023年12月28日晚上約8時許，一名同樣戴cap帽口罩賊人在屋前盜取一件保暖內衣，街坊形容「好似係時裝店揀衫咁」。事發後一周，在案發附近再遇上同一名賊人，惟報案後警方未有尋獲可疑人。

有網民看畢片段後，認為賊人行徑猖狂，「 衫都偷，偷完又著，心理應該有問題」。警方表示，昨日（3日）接獲一名男子報案，指在錦田吉慶圍住宅外，遺失一件T恤及一條褲，價值港幣370元。警方接報到場調查，在附近四處搜索惜無果。案件列為「盜竊」，現交由元朗警區刑事調查隊第8隊跟進。