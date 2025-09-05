8月140宗釣魚騙案涉$800萬　四成假冒快遞公司　74歲翁痛失$200萬

警方在「守網者」facebook表示，剛過去的8月，接獲超過140宗網上釣魚騙案，其中超過四成涉及假冒快遞公司，損失金額逾800萬港元；近兩成受害人為65歲以上的銀髮族。



其中一名74歲本地老翁，收到冒充快遞公司發出的短訊，聲稱未能成功派送包裹。事主不虞有詐，致電短訊附上的聯絡電話查詢，並按客服指示前往假網站填寫資料，以申請退款及賠償。事主深信不疑，在假網站內輸入其銀行戶口資料，直至發現戶口在未經其授權下先後3次被轉賬近200萬港元，才驚覺受騙。



警方提醒，釣魚短訊屢見不鮮，騙徒由假扮電訊商或大型零售商，訛稱有逾期賬單未繳或積分即將到期；到偽裝成快遞公司、政府或公共機構，聲稱有包裹未能成功送達或要求補充個人資料，其實全是陷阱，只為套取個人資料。

警方呼籲，如收到任何可疑短訊，切勿隨意點擊內附的連結或致電內附的電話，應直接向相關機構查證，免招損失。同時，善用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑平台帳戶名稱、收款帳戶、電話號碼等作詐騙風險評估。立即下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。