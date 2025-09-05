有片｜旺角紅Van撞跌清潔工　目擊司機嚇到大叫　途人急示意停車

網上有車cam片段流出，顯示今日（5日）下午約5時，一輛紅頂小巴沿花園街，駛至快富街交界時，懷疑未有留意車頭正有一名推手推車的懷疑清潔工，慢慢駛前時將其撞到，手推車被撞開，清潔工則倒地。有司機目擊情況後驚叫：「嘩！嘩！撞X到個清潔工呀！」



意外發生後，附近紛紛有車輛響咹示意，提醒小巴撞到人，亦有路過送外賣員及途人急忙走近招手向司機示意。目擊意外的帖主表示，事後清潔工受傷「起咗身趷吓趷吓咁樣走」。有網民則表示，小巴司機魯莽，沒有為意眼前環境，批評「唔係盲點，係司機眼盲。」據了解，警方初步未有接獲報案。



一輛紅色小巴沿花園街，駛至快富街交界時，車頭撞低清潔工。（Facebook 車cam L（香港群組）Jason Moore）

根據香港法例第374章《道路交通條例》第56條，交通意外中如涉及有人受傷，車輛司機須在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外。

而《道路交通條例》第56條列明，即使意外中沒有人受傷，但若有其他車輛或指明動物受損害，而涉事司機未能應要求向警方或涉事者，提交自己的姓名和地址、車主的姓名和地址、以及車輛登記號碼，亦要在24小時內親身報案。若違反上述條例即屬犯罪，可處第4級罰款（2.5萬元）及監禁6個月。