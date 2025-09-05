新疆團車禍1死3傷｜勝景遊：一車4人遊覽獨庫公路　行程第8天出事

勝景遊一個新疆豪華列車旅行團前日（3日）在當地發生致命交通意外，1死3傷，當中涉及2個家庭。勝景遊晚上於facebook專頁表示，涉事為一個18天行程的旅行團，在行程第8天出事，當時團員以4人一車的方式遊覽獨庫公路。事發後當晚，公司即時派出專員由香港乘坐凌晨班機趕往當地提供協助。勝景遊對事件深感難過，並向受影響客人及家屬致以最深切慰問。



勝景遊於facebook表示，對於9月3日於新疆獨庫公路發生的一宗交通事故，公司深感難過。涉事為一個18天行程的旅行團，在行程第8天，即意外發生當天，正按行程安排，團員以4人一車的方式，在獨庫公路沿途路段遊覽。

途中，其中一輛車不幸發生交通事故，導致車上4位客人受到不同程度傷害。當地執法機關即時到場處理，並安排4名傷者送往醫院。公司隨團領隊全程陪同傷者入院。

勝景遊得悉後即時聯絡客人在港的緊急聯絡人，同時聯絡旅監局通報個案及聯繫相關保險公司。事發當晚，公司亦即時派出專員由香港乘坐凌晨班機趕往當地提供協助。不幸的是，其中一位傷者在送院後於當晚離世。公司再派員陪同死者家屬由香港往當地處理後續事宜。

目前事件仍在調查中。勝景遊與各方單位保持緊密聯繫，並提供支援。勝景遊對此不幸事件深感難過，並向受影響的客人及家屬致以最深切慰問。如有進一步消息，將適時向外界公布。

讀者早前向《香港01》表示，其友人父母早前參加旅行社「勝景遊」舉辦的「全球唯一熊貓主題豪華旅遊列車「熊貓專列·成都號」 全景南北疆極致之旅18天」旅行團，於行程第6日、即本周三（9月3日）發生交通意外。據知，當時因地區問題，團友由大巴轉為「細車」前往九曲十八彎，途中友人父母因車輛爆軚而停泊一旁，團友在車上休息期間遭另一輛車撞至肇禍。

根據讀者提供的資料，指其友人的74歲母親在車禍中受傷，經電腦斷層掃描（CT Scan）後診斷為「創傷性休克」。讀者續指，友人已收到領隊通知，指醫生表示傷者胸部脊椎受損，恐有二次創傷，建議要在今日（9月5日）接受手術，並要求家屬決定何時做手術及簽署文件，所以友人已趕赴當地了解。

旅監局：傷者由香港領隊陪同下在當地留醫

旅遊業監管局（旅監局）表示，於2025年9月3日接獲持牌旅行代理商勝景遊通報，其於8月27日出發，共涉20名旅客的「熊貓專列·成都號」南北疆18天旅行團，於9月3日下午在新疆行程途中發生交通意外。意外導致四名團友受傷，當中涉及兩個家庭，一名受傷團友其後不幸離世，其餘三名受傷團友由香港領隊陪同下正在當地醫院留醫。據了解，涉事團友均有購買旅遊保險。

旅監局：與旅行代理商緊密聯絡 協助死傷者及其家屬

旅監局在收到旅行代理商通報後立即聯絡入境事務處及新疆相關部門通報個案，並與旅行代理商保持緊密聯絡，為死傷者及其家屬提供即時協助。據了解，旅行代理商在意外發生後，已即時派遣工作人員前往當地支援領隊，其餘16位團友正由當地導遊陪同繼續行程。旅監局與涉事旅行代理商會配合相關執法單位安排下一步跟進工作。

旅監局對於意外造成傷亡深感難過，並會與旅行代理商繼續密切跟進後續安排及為涉事團友及其家屬提供一切可行的支援和協助。旅議會則指，有關事件已在旅遊業監管局的調查當中。

入境處表示，獲悉事件後，已即時透過香港特別行政區政府駐北京辦事處（駐京辦）及旅遊業監管局了解情況，並與有關旅行社及當事人家屬取得聯繫，以提供適切意見及可行協助。駐京辦入境事務組亦隨即派員趕赴當地，為遇事港人及家屬提供協助。入境處會繼續與當事人家屬、駐京辦、旅遊業監管局及有關旅行社保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。