太古飲料工會罷工｜公司及工會發表聯合聲明：坦誠對話　達成共識

太古可口可樂公司工會一名理事，被指在交通意外中違反內部守則而遭公司解僱。工會批評公司「未審先判」做極不洽當。今日（5日）上午開始發起罷工，近150名司機及跟車等工人聚集在沙田小瀝源廠房外，預料運送可樂等服務將受影響。多名員工一直留守至晚上，期間一度叫口號。



香港太古可口可樂與太古飲料(香港)職工總會今日晚上發表聯合聲明，香港太古可口可樂對今日事件深表遺憾。公司積極與工會代表進行坦誠的對話，並最終達成共識。展望未來，勞資雙方將繼續緊密合作，透過多元渠道推廣及落實安全措施及培訓。一如以往，香港太古可口可樂致力為客戶提供專業服務。消息稱，被解僱的員工可以復工。



太古飲料（香港）職工總會今早（5日）發起罷工，抗議公司「未審先判」，解僱一名涉及交通意外的司機。（翁鈺輝攝）

司機交通意外後突遭解僱 工會不滿公司未審先判

今早8時許，數十名工人聚集在小瀝源源順圍17-19號太古可樂公司門外，並舉起寫上「返工着住可樂衫，有事要自己承擔」、「十年工錢一朝了，賠了家庭又坐牢」、「草率解僱搵理由，打壓理事在背後」、「用完即棄不留情，企業責任不為你」等標語嗌口號抗議。其後陸續有工友加入，上午10時左右，現場目測約150人。

其後有軍裝警員到場，以工人未經批准集結為由，要求所有參與罷工的工人離開。但工人未有理會，繼續留守，之後工會理事向傳媒交代事件，警員則在場戒備。

大批軍裝警員到場，一度開咪要求罷工司機離開。（翁鈺輝攝）

工會副會長陳慶龍表示，事源一名入職18年的司機上月發生交通意外，導致一名路人受傷；惟涉事司機尚未錄口供，警方亦未正式落案檢控。然而，人事部早前與工會接觸，要求工會勸退該名司機，並聲稱公司已諮詢法律意見，認為該司機「坐監成數好高，如定罪公司會開除同無得賠償」。

陳慶龍坦言，以往同事發生交通意外，公司只會叫涉事同事不再駕車或轉跟同事做其他工作，但公司今次卻「未審先判」，僅以違犯內部安全指引-「倒車時未有穿戴安全帶」就直接解僱涉事司機，做法極不洽當。

工人在貨車擋風玻璃貼上標語。（翁鈺輝攝）

以違反內部安全指引解僱不合理 工會稱管理層如「宣戰」

陳續指，公司有向同事提供安全培訓，但以往沒提及內部安全指引，同事亦未見過或簽署相關文件。因此他認為公司此舉有針對工會理事及觸犯歧視工會條例之嫌，因工會一直與公司就許多議題正在商討。他不擔心行動會導致與公司管理層關係更加惡劣，相信香港仍有罷工權，而且並非工會不願商討，而是公司倉卒作決定。

陳直言：「（公司）早有安排，預咗我哋罷工，覺得佢哋要同我哋宣戰，我哋一定撐到底。如果我哋退讓，會對唔住班同事。」陳表示葵涌區同事亦會到場聲援，證明現時公司管理層很惡劣。

多名工人一直留守。下午5時許，一度高叫口號。（梁偉權攝）

被解僱司機嘆公司無情

涉事司機黃先生受訪時指，在公司工作18年，卻因交通意外被突然解僱，形容公司「好無人情」，嘆道：「做咗咁耐，有意外發生，公司唔會支援你，錢方面都要你自己承擔。」他指公司沒提供法律支援，所有法律費用都要自己承擔：「呢單意外未審未判，公司就開刀終止我合約，就唔合理。」並指如公司沒有回應，不排除行動會升級。

上午10時，大批參與罷工的工人召開特別會員大會，正式表決通過罷工行動。

涉事司機黃先生受訪時指，在公司工作18年，卻因交通意外被突然解僱，形容公司「好無人情」。

工會罷工行動聲明提四項訴求 要求公司取消解僱

工會在罷工行動聲明中提出四項訴求，要求公司承諾不會追究參與工業行動的同事、取消解僱涉事司機的決定、要求公司承諾對外勤同事工作上遇到檢控時提供法律支援及承擔，以及取消車隊 telematic 設備作監控用途。

參與罷工的工人召開特別會員大會，正式表決通過罷工行動。（翁鈺輝攝）

工人表決通過罷工行動後，一直在廠房外靜坐及等待資方回應。直到中午時分，工人叫外賣飯盒到場。12時許，勞工處人員到場，並及工會代表上到廠房與資方開會。