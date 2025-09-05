大鵬灣水域發現鬚鯨屍體　屍身嚴重腐爛　死因有待確定

漁農自然護理署表示，昨日（4日）傍晚接獲警方報告，在大鵬灣水域發現疑似一具鯨魚屍體。漁護署人員隨即聯同香港海洋公園和香港海洋公園保育基金人員前往現場進行調查，經香港海洋公園行動組獸醫初步檢視，該條鯨魚屍體全長約10米，屍體因嚴重腐爛，目前無法辨認品種，初部估計其屬於鬚鯨（Baleen whale）。由於屍體已嚴重腐爛，故無法作進一步解剖以確定死因，工作人員今日（5日）繼續進行屍體處理工作，預計今晚完成。



工作人員進行屍體處理工作。（漁護署提供）

該條死亡鯨魚並非本地物種，根據屍體的腐爛程度，估計已死亡一段時間，相信屍體是從大鵬灣水域外隨海流飄至該水域。

根據紀錄，鬚鯨的分布幾乎遍及全球海洋，不同物種的主要生活水域各有不同。鬚鯨通常在夏季前往高緯度寒冷海域如北極或南極周邊覓食；冬季則會遷徙到較溫暖的低緯度或熱帶海域進行繁殖與育幼活動。

漁護署傍晚接獲警方報告，於大鵬灣水域發現疑似一具鯨魚屍體。（漁護署提供）

為了加強粵港澳大灣區海洋生態保護合作，兩地部門8月15日簽署《大型水生野生動物聯合救護機制工作備忘錄》，攜手維護毗鄰海域的海洋環境與生物多樣性。在今次事件中，漁護署與深圳當局保持緊密聯繫，並即時交換相關信息以協助跟進工作。

漁護署呼籲市民如發現鯨魚出沒或鯨豚擱淺，請立即致電1823或透過1823手機應用程式通報，同時市民必須與鯨豚保持距離，切勿接近及騷擾鯨豚，注意個人安全，以免發生危險。