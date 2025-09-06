12人賣高仿假飛呃11萬被捕　涉周杰倫G-Dragon演唱會　警教辨真偽

自啟德體育園啟用以來，不少演唱會相繼舉行，人氣歌手的演出更是「一票難求」。犯罪分子看準市民「撲飛」心切，製造假票後在網上兜售。許多市民滿心歡喜買票後，到場才發現被拒之門外，繼而報警求助。警方於9月4至5日，進行代號為「戰步」的執法行動，打擊網上售賣假演唱會門票，行動成功搗破一個犯罪集團，並以「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪拘捕8男4女（18至48歲），他們涉及7宗發生於今年6月售賣假演唱會門票的案件，損失金額約港幣11萬。



警方指，是次檢獲的假票仿真度非常高，但經仔細辨別仍可發現破綻。假票英文條款排版中，部分單字沒有空格，如「ofidentity」；及中文標點與中文字之間間距明顯更闊。市民若所購門票有上述情況，應盡快聯絡警方。



高仿假飛涉及周杰倫6月27日場次的演唱會。（王譯揚攝）

警偵破6月上半月7宗演唱會假飛騙案 涉案金額共11萬

新界北總區科技及財富罪案組第2A隊在分析犯案手法及搜集情報後，成功鎖定一個犯罪集團，並於9月4日至5日展開拘捕行動。人員在多個地方拘捕12名本地男女，年齡介乎18至48歲，包括8男4女。被捕人報稱無業、倉務員、地盤工人及侍應，部分人有三合會背景。行動中，警方偵破了今年6月1日至13日期間發生的7宗同類騙案，牽涉金額共11萬港元。據悉，單一最大涉案金額為約2.3萬元。

新界北總區科技及財富罪案組總督察王玉欣指，犯罪集團分工細緻，有骨幹成員負責設計具吸引力的放售帖文，吸引受害者；「跑腿」人員負責面對面交收假演唱會門票；亦有人負責接收及清洗黑錢，金額高達數十萬元。

在7宗案件中，受害者大多在網上拍賣平台或社交媒體上看到帖文後，先被吸引，繼而在平台上與騙徒溝通。騙徒會要求受害者轉移至即時通訊軟件，磋商價錢和交易細節。為求逼真，騙徒會安排「跑腿」進行面對面交收，並要求受害者即時轉賬到指定轉數快戶口或以現金交收。為增加可信性，「跑腿」甚至會假裝展示驗票技巧，或出示偽造的官方購買紀錄，令買家信以為真。據了解，「跑腿」會以紫外光燈即場驗票，當買家見到假票上同樣具備防偽特徵，便會倉猝交易。

警查IP地址及閉路電視等 拘主腦、骨幹等12人

新界北總區科技及財富罪案組高級督察盧震綱指出，警方透過分析涉案的拍賣平台及社交媒體帳號、這些帳號的網際協定位置（即IP address）、傀儡戶口的資金流分析，以及翻查大量閉路電視記錄，成功鎖定涉案詐騙團夥的主腦、骨幹成員。他們的角色包括拍賣平台及社交媒體帳號的操控人、跑腿、傀儡戶口持有人和電話號碼登記人。在9月4日至5日兩日，警方在全港多個地區，以串謀詐騙罪拘捕9人，並以串謀洗黑錢罪拘捕3人。目前，集團的主腦和骨幹成員正保釋候查，須於10月下旬向警方報到。警方相信已成功瓦解該詐騙團夥，但會繼續追查其他成員。

在9月4日至5日兩日，警方在全港多個地區，以串謀詐騙罪拘捕9人，並以串謀洗黑錢罪拘捕3人。圖為部分被捕人。（王譯揚攝）

山寨飛現破綻 英文條款單字無區隔、中文標點間距異常

盧震綱續指，這次檢獲的假票仿真度非常高，受害人往往要到入場時經票務人員檢查，才會發現是假票，但此時騙徒已失去聯絡。他表示，假票經仔細辨別仍可發現破綻，一為其英文條款排版不齊整，在門票背後第三點的英文條款中，部分單字沒有空格，例如「of identity」在假票上是「ofidentity」。二為中文標點間距異常，假票中文條款的標點符號間距與真票有明顯區別，例如句號與中文字之間的間距明顯更闊。

警方呼籲市民，應盡量透過正規或官方渠道購買門票。如果遇到來歷可疑或來歷不明的門票，一定要打醒十二分精神。如有懷疑，應立即與警方聯絡，或使用防騙視伏App查證相關的帳號、電話號碼或銀行帳號等。如果經查證後發覺受騙，請立即報警求助。

警方重申，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》中的「欺詐罪」及「以欺騙手段取得財產罪」，以及第455章《有組織及嚴重罪行條例》中的「洗黑錢罪」，均屬嚴重罪行。一經定罪，最高可被監禁10至14年。

新界北總區科技及財富罪案組總督察王玉欣（左）及高級督察盧震綱（右）交代案情。（王譯揚攝）