新田圍九巴車長猝逝　同事心外壓急救不果　公司致哀稱專業盡責

一名58歲九巴車長昨日（5日）在沙田新田圍巴士總站無按時開車，同事登車揭發他倒臥走道昏迷不醒，為其心外壓急救及報警，惜送院後證實不治。九巴證實事件，並表示車長入職2年多，出勤及駕駛紀錄良好，專業盡責，對事件感到非常難過，對離世同事致深切哀悼，已派職員到醫院慰問家屬，會為家屬提供適切協助。



九巴職員權益工會理事長陳詠豪對事件感惋惜。他指該名車長任職後備車長，工作勤奮、為人樂觀，負責替補出現人手空缺的路線，故有時一日內不停來回駕駛兩條不同路線。陳詠豪坦言編更制度並不理想，希望公司作改善。



昨日（5日）沙田新田圍巴士總站有一名58歲九巴車長在車內猝死，有警員到場調查。（九巴職員權益工會提供圖片）

昨日（5日）下午4時許，警方接獲巴士職員報案，指新田圍巴士總站有一名58歲姓陳巴士司機在巴士下層昏迷，救援人員到場後，將他送往威爾斯親王醫院急救，惜最終不治。其後翻查閉路電視得知，事主曾在巴士的下層座位上休息睡覺，其後起身步行至巴士上落客門期間，突然暈倒失去知覺，直至同事發現他沒開車，登車後驚悉他昏迷不醒遂報警。據了解，事主已婚，子女已出身，他近年證實患有高血壓，近日不曾取病假。

九巴職員權益工會理事長陳詠豪指出，猝死的陳車長任職後備車長，主要做夜更，為人樂觀及勤奮。陳車長負責替補出現人手空缺的路線，故有時一日內要駕駛兩條不同路線。

不幸猝逝的車長，原定在下午3時54分轉駕81K路線往穗禾苑。（王譯揚攝）

據知，陳車長昨日首轉車為280X路線，下午1時10分由穗禾苑開出至麼地道，然後駕駛不載客巴士返回新田圍，準備在下午3時54分轉駕81K路線往穗禾苑。之後，他尚有3轉車，需交替駕駛該兩條路線，依序是280X、81K、280X，每轉車之間均要駕駛不載客巴士往來各個總站。下午約6時為其用膳時間，凌晨0時24分駕車回沙田車廠下班。原定全日工作時間為11小時14分。

據陳詠豪了解，陳車長在開工前、中午12時許，已在穗禾苑冷氣休息室等候上班，曾伏在桌上休息。下午約3時32分，他駕駛不載客巴士到達新田圍巴士總站，拍卡紀錄後，登上巴士準備開出81K，惟過了3時50多分時，有同事發現陳車長無按時開車，遂登車了解，發現他倒臥在下層通道，面青口唇白，立即致電999求助，並在救護員指示下替陳車長進行心外壓急救，惜送院後告不治。

不幸猝逝的車長在新田圍巴士總站無按時開車，被同事發現暈停車內。（王譯揚攝）

陳詠豪對事件感遺憾，但不確定陳車長是否因疲累而猝死，死因仍有待驗屍確認。他另提到，車長一日交替地駕駛兩條不同路線的安排不理想，希望公司改善政策，例如一日只駕駛同一路線，或用膳前後各駕一線。他提到，車長不單止要兼顧乘客安全，亦要留意其他道路使用者，需要高度集中，相當損耗精神。而經常變換路線的話，有機會會記錯路，「好多車長久唔久就發現自己都行錯路，因為混淆咗」。

九巴回覆查詢時表示，昨日下午近4時，九巴一名姓陳車長於新田圍巴士總站開車前暈倒，送院經搶救後證實不治。九巴感到非常難過，對離世同事致深切哀悼，已派職員到醫院慰問家屬，會為家屬提供適切協助。

陳車長於2023年5月入職，出勤及駕駛紀錄良好，專業盡責，事發時為第二轉車，對上休息日為9月1日。據悉，家屬對其離世感到傷心難過，初步相信並非因疲累肇事，死因有待確認。