59歲婦攜$6.4萬私煙抵港遭海關拘捕 判囚6星期兼罰款$1500
撰文：凌逸德
出版：更新：
海關人員於昨日（5日）在落馬洲支線管制站截查一名59歲抵港女旅客，在其攜帶的行李箱、背包及購物袋內檢獲15,619支未完稅香煙，估計市值約6.4萬元，應課稅值約5.16萬元。
該名旅客隨即被捕，她因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（6日）在粉嶺裁判法院被判處監禁6星期及罰款1500元。
海關對判刑表示歡迎，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，刑罰具相當阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人士若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。
