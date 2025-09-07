有片｜男子高德打車疑搭「霸王的」一停車即開門走　司機嬲爆報警

有的士乘客透過應用程式「高德打車」召的士後，疑未有支付車資搭「霸王的」，司機嬲爆報警，更將該乘客走數的車cam影片放上網公審，並在帖文指：「安蔭山頂上車，嘉翠園跳車，幾條嘢都走數。報左警喇小朋友。」



影片可見，一名男乘客坐在的士左邊後座，當應用程式的AI提示功能響起「即將到達目的地」時，該男乘客即取起身旁的袋，並向司機示意可在此處下車。當的士停定後，男乘客立即打開車門，急步離去，更試圖關上車門。司機立即按掣打開車門，並向男乘客大喝道：「喂！喂！未畀錢喎！」但該男乘客頭也不回，只舉了一下手，揚長而去，此時AI提示功能提醒司機需「向乘客索繳車費」，並計算車資為38元。



有的士乘客透過應用程式「高德打車」召的士後，疑未有支付車資搭「霸王的」。（Tommy Tsui／的士司機資訊網 Taxi 影片截圖）

警方於今日下午1時48分接獲在葵涌嘉翠園接獲報案，指一名青年透過「高德打車」召的士後，未有支付數十元車資。警方到場調查，案件列作「雜項」處理。

該名懷疑走數的男乘客，落車動作行雲流水，有網民認為他一心想搭「霸王的」，「賊眉賊眼」、「個XX既動作、根本冇諗住俾錢」。不少的士行家則建議要鎖上baby lock，「俾我即場鎖車閘停佢啦！」、「我平時見到啲古古怪怪嘅人都baby lock左先」。

有的士乘客透過應用程式「高德打車」召的士後，疑未有支付車資搭「霸王的」。（Tommy Tsui／的士司機資訊網 Taxi 影片截圖）

根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》第48條「有關車費的罪行」，任何人不得明知或有理由相信自己無能力繳付的士合法車費，並意圖逃避繳付合法車費而租用的士，或不誠實地設法逃避繳付合法車費。而沒有或拒絕繳付的士車費後，又拒絕向司機報出他的姓名及地址，或報出虛假姓名或虛假地址，或屬意圖欺詐。一經定罪，可處罰款5,000元及監禁6個月。