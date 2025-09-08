塔巴風球｜渠務署出動排水機械人　3宗水浸已完成處理

強烈熱帶風暴「塔巴」吹襲期間，天文台發出八號烈風或暴風信號及黃色暴雨警告。渠務署表示，截至今日下午2時，渠務署共確認3宗水浸個案，分別位於粉錦公路(近香港哥爾夫球會)、元朗橫州東頭圍、及彩園邨 / 彩蒲苑往粉錦公路行人隧道。經渠務署緊急應變隊伍的努力，及強力排水機械人「小禹系列」及「龍吸水」的協助，所有水浸個案已於1至2小時內完成處理。



渠務署昨晚7時20分啟動緊急事，現已派遣60隊緊急應變隊伍處理市民求助個案，重覆巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點，並派出強力排水機械人協助處理水浸個案。（下水水 Drainy）

渠務署表示，天文台於昨日（9月7日）晚上9時20分發出八號烈風或暴風信號，渠務署的緊急事故控制中心已於昨晚7時20分啟動。現時已派遣60隊緊急應變隊伍處理市民求助個案，重覆巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。

截至今日下午2時，渠務署共確認3宗水浸個案，分別位於粉錦公路(近香港哥爾夫球會)、元朗橫州東頭圍、及彩園邨 / 彩蒲苑往粉錦公路行人隧道。經渠務署緊急應變隊伍的努力，及強力排水機械人「小禹系列」及「龍吸水」的協助，所有水浸個案已於1至2小時內完成處理。

渠務署指，在天氣不穩定的情況下，渠務署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍盡快處理水浸個案。渠務署呼籲市民，應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。當遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離。若發現水浸，應立即致電24小時渠務熱線2300 1110。