塔巴風球｜粉錦公路再水浸　今年首場黑雨曾淹私家車

香港天文台昨日（7日）晚上9時20分，發出八號東南烈風及暴風信號，今（8日）上午4時55分再發出黃色暴雨警告信號。上午9時許，粉嶺高爾夫球場對開粉錦公路再現嚴重水浸，往錦田方向交通受阻。



渠務署表示得悉有水浸情況發生，已經即時派遣緊急應變隊伍到達現場並完成處理。

（馬路的事 (即時交通資訊台)／Bosco Chu）

渠務署在社交網站表示，天文台於昨日（9月7日）晚上9時20分發出八號烈風或暴風信號，並於今日（9月8日）早上4時55分發出黃色暴雨警告信號。渠務署的緊急事故控制中心已於昨晚7時20分啟動。現時已派遣60隊緊急應變隊伍處理市民求助個案，重覆巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。

截至今日早上10時，署方確認1宗水浸個案，位於粉錦公路(近香港哥爾夫球會)。當得悉有水浸情況發生，渠務署已經即時派遣緊急應變隊伍到達現場並完成處理。

預料強烈熱帶風暴塔巴襲港期間，與其相關的強風區及外圍雨帶有可能帶來狂風大驟雨，而受天文大潮及風暴潮的共同影響，局部低窪地方可能有水浸風險。為保障生命安全，市民不應接近河道和岸邊。

在天氣不穩定的情況下，渠務署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍盡快處理水浸個案。渠務署呼籲市民，應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。當遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離。

若發現水浸，應立即致電24小時渠務熱線2300 1110。

↓↓↓7月29日粉錦公路水浸情況↓↓↓



7月29日今年首個黑雨警告期間，有網民拍攝到粉嶺高爾夫球場成澤國，而對開一段粉錦公路亦被水淹浸，私家車被困於1呎深水中，司機報案稱無法離開。