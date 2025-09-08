有片｜3賊趁8號波爆竊扑爆旺角店舖玻璃門　擸$30萬名牌首飾手袋

強烈熱帶風暴「塔巴」襲港，天文台一度發出8號烈風或暴風信號近16小時。今日（8日）凌晨，8號風球仍然生效期間，3名賊人趁風爆竊，夜潛旺角好景商業中心，用鐵錘扑爆一間奢侈品店的玻璃門，雖觸動店舖的警報系統，惟賊人並未知難而退，反而「迎難而上」，在響亮的警報聲中在店內大肆搜掠，打爆飾櫃掠去約30萬元名牌首飾及手袋，全程不足一分鐘。



賊人用鐵錘狂扑店舖大門17下，成功進入店內，搜掠不消1分鐘離開。（負責人蔡先生提供）

遇竊奢侈品店負責人蘇先生向《香港01》表示，凌晨收到保安公司通知，指保安警報響起，發現有人入侵。他趕返公司時，已有警察到場，店舖大門及店內幾個飾櫃均被打爛，相信警報嚇走賊人。

上址開業半年，過往從未發生竊案。據蘇先生所知，今次共有4名賊人作案，被偷去Chanel、Van Cleef & Arpels耳環、鏈，以及3個Balenciaga手袋等值約30萬元貨物。他表示會樂觀面對，由於大門損毀，目前將店內貨先移離，維修大門後再啟市，強調保安系統十分重要。

從店方提供的閉路電視片段可以，3名身穿不同款式衣著的賊人，手持花巧的環保袋，凌晨3時25分抵達旺角好景商業中心涉事店舖的門前。白衣賊指一指門，著深色衫賊打爆玻璃門。深色衫賊持鐵錘扑門17下，打開一個洞然後進入，店內警報隨即響起，其餘二人沒有離開，亦相繼回頭進入店內，大肆搜掠。

他們在店內打爆飾櫃，隨處搜掠，白衫賊更踩到雜物、差點跣倒。最終不消一分鐘，眾人「滿載而歸」離開。警方將案件列作「爆竊」調查，正追緝4名賊匪下落。